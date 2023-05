„Nimeni nu se va atinge de Putin. Cine ar dori să-și pună semnătura pe o eventuală capitulare a Rusiei, renunțând la Ucraina?"

Francezul Jean-Michel Cosnuau, fost rege al cluburilor de noapte din Moscova, a povestit aventura sa în Rusia, de la nebunia nocturnă a cluburilor moscovite până la fuga sa incredibilă ca să scape de serviciile secrete ruse, în cartea „În ochiul FSB“, apărută, pe 12 mai, în Franța.

Totul a început cu o tragedie, pe 17 iulie 1996. Un Boeing a explodat deasupra Long Island, la câteva minute după decolarea din New York. La bord se află soția lui Jean-Michel Cosnuau. Drama îi va schimba viața pentru totdeauna. Foarte repede, agentul de publicitate din fruntea agenției americane Leo Burnett din Paris și-a părăsit apartamentul de 200 de metri pătrați de pe Champs Elysées, îndreptându-se spre Moscova, într-o Rusia încă zguduită de căderea URSS.

În câțiva ani, și-a construit un imperiu al nopții, restaurante, cluburi de striptease, unde se îngrămădeau personalitățile ruse și franceze: Dominique Strauss-Kahn, Vincent Cassel, Sylvain Tesson, Frédéric Beigbeder, Thierry Mariani, Claude Goasguen sau Jérôme Lambert și până și Lady Gaga, Toți ar fi petrecut două seri la clubul 19, al lui Jean-Michel Cosnuau, situat vizavi de sediul FSB, din strada Lubianka din capitala rusă. Acest stabiliment nocturn îl va arunca în vizorul FSB, și chiar la închisoare.

Ads

Această poveste oferă o fereastră a Moscovei post-sovietice: „Ferestrele libertății deschise după căderea URSS au început să se închidă, ușor, ușor. Toate acestea s-au întâmplat în fața ochilor mei. Eu, conștient sau nu, aleg să ignor și să plătesc prețul” recunoaște omul de afaceri stabilit acum în Georgia.

Putin, un „șef de clan mafiot”

În anul 1996, Cosnuau a descoperit „Rusia tuturor posibilităților”. „Ceea ce m-a frapat a fost acest fel de haos și clocotire, de viață, de dorință de libertate. Rușii descopereau lumea afacerilor. Foarte repede, bandiții au preluat totul, cu poliția în frunte. Vă dau un exemplu, pe care l-am experimentat: am vrut să merg la aeroport și era ambuteiaj la Moscova, am ridicat mâna, am oprit o mașină de poliție, le-am dat 50 de dolari și și-au pus girofarul ca să mă ducă la aeroport. Totul era așa. Nu mai era nici o ordine... Dar era și emoționant. Pentru unul ca mine era tărâmul tuturor posibilităților. Am început prin a colabora cu fondatorul Hungry Duck, cel mai nebun bar din Moscova (cunoscut pentru orgiile sexuale, stabilimentul a fost închis în 1999 la cererea deputaților ruși, apoi redeschis în 2012). Am întâlnit acolo de mai multe ori echipajul navetei spațiale americane Challenger, deputați, agenți ai FSB. Băutura curgea în valuri! Un lucru duce la altul, am înființat un alt club, apoi altul. În total douăzeci, spune Cosnuau într-un interviu pentru lexpress.fr.

Ads

FSB-ul nu este o entitate omogenă, sunt o mulțime de curente

Omul de afaceri francez spune că a întâlnit mulți ofițeri ai serviciilor de securitate. „Noaptea, oamenii ies, sunt dezinhibați de alcool: așa că am făcut multe cunoștințe, am vorbit despre literatură, geopolitică. Am devenit destul de apropiat de unii, care m-au ajutat. Am fost protejat la Moscova de un înalt oficial al GRU, serviciul de informații militare.

FSB-ul nu este o entitate omogenă, sunt o mulțime de curente... Am fost protejat de „băieți buni” de la FSB. Am cunoscut oameni din această generație, am fost invitat la petreceri și cine la ei acasă, am făcut lucruri despre care nu vorbim în cluburile din Moscova! Din această poziție, am putut vedea cum s-a spulberat această așa-zisă „familie mare” a KGB-FSB, povestește Cosnuau.

Omul de afaceri francez își amintește de Oleg Feoktistov, supranumit „eminența cenușie”. El era mâna dreaptă a lui Igor Sechin, unul dintre cei mai puternici bărbați din sistemul lui Putin de astăzi. Secin l-a întâlnit pe Putin la primăria din Sankt Petersburg, a preluat compania petrolieră de stat Rosneft și l-a băgat în închisoare pe Mihail Hodorkovski. El a „privatizat” o bună parte a FSB și a transformat o ramură discretă a organizației, USB-FSB, responsabilă de anticorupție (care, în Rusia, echivalează cu concedierea clanurilor adverse pentru a-și pune propriii oameni). Cosnuanu spune că a fost victima indirectă a celor doi bărbați.

Ads

La acea vreme, omul de afaceri francez spune că avea protecție datorită contactelor sale cu oameni din cadrul serviciilor de securitate. Dar în afaceri în Rusia, ai nevoie și de protecție oficială, pentru care trebuie să plătești. Aceasta se numește „acoperiș” („krîșa” în rusă). „La început, le plăteam între 10.000 și 15.000 de dolari pe lună, apoi a fost o inflație mare. În ultimul meu club, „acoperișul” nostru era plătit cu 30.000 de dolari pe lună, pe care i-a redistribuit procurorilor, poliției“, povestește acesta.

Noii FSB-iști nu mai lucrează pentru țară, ci pentru ei înșiși

Omul de afaceri francez spune că „noua generație de FSB-iști nu mai au nici măcar acel simț patriotic pe care îl aveau bătrânii lor. Ei se gândesc doar să se îmbogăţească. Ei nu mai lucrează pentru țară, ci pentru ei înșiși. La fel ca Putin, care este lider de clan mafiot, nu are nicio treabă cu Rusia, ceea ce îl interesează este clanul lui. Putin este creditat cu o avere de câteva sute de miliarde, este adevărat că are reședințe de lux (chiar și cu toalete din aur!), dar pentru el banii sunt mai presus de toate sinonime cu puterea“.

Ads

„Putin este un lider de clan mafiot”

„Putin îmi amintește de această scenă înfiorătoare din The Untouchables (filmul lui Brian de Palma, lansat în 1987), în care De Niro îl interpretează pe Al Capone: bâtă de baseball în mână, rostește un discurs locotenenților săi adunați la o cină în jurul mesei rotunde, apoi se oprește în spatele unuia dintre invitați și, fără avertisment, îi sparge craniul. Putin, asta e azi. Acești ofițeri sunt speriați de el.

Ultima dată când am vorbit cu un ofițer de securitate rus, cu ocazia ultimului An Nou rusesc, l-am întrebat de ce nu îl elimină pe Putin. Mi-a răspuns: "Nimeni nu se va atinge de el. Cine vrea puterea în acest moment? Cine ar dori să-și pună semnătura pe o eventuală capitulare, renunțând la regiunile anexate din Ucraina?" Rușii sunt foarte pragmatici. Nimeni nu vrea să intre în istorie drept cel care a semnat înfrângerea. Cu toate acestea, mulți ofițeri ai elitei de securitate îl urăsc pe Putin, nu-l respectă și chiar se rușinează de el, așa cum nu-l suportă pe acel Evgheni Prigogine (liderul miliției Wagner) un criminal josnic, și pe președintele Ceceniei Ramzan Kadirov, un imbecil terminat, care pozează în salvatorul imperiului!

Ads

Din ce în ce mai mulți oligarhi critică gestionarea războiului, dar o fac mai ales pentru că acest conflict dăunează afacerilor lor...

„Da, majoritatea sunt sub sancțiuni, nu mai pot părăsi țara pentru că nu pot obține viză, așa că sunt blocați în Rusia. În același timp, s-au îmbogățit enorm cu războiul, datorită prețului materiilor prime... Așa că cheltuiesc din belșug, se deschid noi restaurante, mi-a spus recent un prieten bucătar că a văzut banchete uluitoare cu 500 de oameni. Moscova este astăzi Titanic-ul înainte să fi lovit de aisbergul, care se apropie încet. Încă nu l-au simțit, la Moscova oamenii trăiesc de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat“, spune omul de afaceri francez.

„Rusia s-a schimbat atât de repede: rușii au experimentat această libertate total nestăpânită, au gustat banii... Toate acestea au început să degenereze la începutul anilor 2010, cu cei din vârf, peștele se împute de la cap. Odată cu primele sancțiuni după anexarea Crimeei în 2014, a avut loc o topire a banilor coruptibili. Acolo, Putin nu a mai gândit ca un șef de stat ci ca un lider de clan și și-a spus: confiscăm cât mai mulți bani. El a pus în aplicare o luptă uriașă împotriva corupției la niveluri medii, deoarece corupția la vârf a continuat să crească“, spune el.

Soldații ruși poartă greul pe front...

„Putin susține că va investi miliarde de dolari în industria de apărare, dar până când banii ajung în fabrici vor mai rămâne câteva sute de milioane. Regimul nu are respect pentru soldați, ceea ce se întâmplă pe front este abominabil“.

Întrebat de jurnaliștii de la lexpress.fr cum ar interpreta „atacul” cu dronă asupra Kremlinului din noaptea de 2 spre 3 mai, atribuit de ruși ucrainenilor, francezul a răspuns:

„Este o poveste grotescă! După părerea mea, nu pot fi ucrainenii: Imaginați-vă o dronă care parcurge 1500 de kilometri și aterizează exact deasupra acoperișului Kremlinului înainte de a fi neutralizată. În plus, vedem în imagine doi indivizi pe acoperiș chiar înainte de explozie. Este o poveste cusută cu ață albă... Dar asta nu este atât de surprinzător. Amintiți-vă când în 2018 agenți secreți ruși au fost prinși spionând la sediul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) din Țările de Jos. Poliția a găsit în buzunarul unuia dintre spioni cardul de taxi între sediul GRU din Moscova și aeroport!!!

Înainte, cei mai buni erau la FSB și GRU. Noua generație nu merge acolo din patriotism ci doar pentru bani. Astăzi, toți rușii bogați văd că este mai bine să frecventezi școlile FSB decât o școală de afaceri, așa că lumea este a lor! Și se termină în război între clanuri la FSB, un adevărat coș de crabi! Toată lumea se luptă pentru accesul la posturi bune, pentru că acolo se strâng foarte mulți bani. E bătaie pentru secția K a Serviciului de Securitate Economică, o filială a serviciului de informații rus. Ea este cea care are acces la toți banii oligarhilor, Sfântul Graal“, spune omul de afaceri francez care cunoscut și închisorile rusești.