Lumea ocultă a lui Putin a cărui obsesie pentru ritualurile cu sânge și citirea gândurilor împinge planeta în pragul celui de-Al Treilea Război Mondial

Vladimir Putin are o obsesie ocultă care variază de la citirea gândurilor la ritualuri cu sânge, susțin experții. De asemenea, se spune că este profund superstițios, se teme de blestemele șamanilor, că a sacrificat ritualic un câine negru și un vultur și chiar se scaldă în sânge „magic” de coarne de cerb, scrie The Sun. Putin și cercul său apropiat de prieteni „cred în multe lucruri magice”.

Iar unele dintre aceste credințe ar fi dus parțial la invazia dezastruoasă a Ucrainei de către Rusia.

Scriitorul rus Oleg Kașin, care a cercetat pe larg legăturile lui Putin cu ocultismul, a declarat pentru The Sun că viziunea lui Putin a fost modelată de un ofițer KGB, Gheorghe Rogozin.

Rogozin a fost un comandant KGB cu interes pentru paranormal - cercetând telepatia, parapsihologia și alte domenii de pseudoștiință, pretinzând că are „puteri” paranormale.

Supranumit „Merlin de la Kremlin” sau „Nostradamus în uniformă”, el a pretins că este capabil să citească mințile, să cheme spiritele și chiar a prezis viitorul predecesorului lui Putin, Boris Elțin.

Și se spune că influența lui asupra lui Putin încă se menține, chiar dacă a murit în 2014.

„Halucinațiile tulburătoare ale unui fost KGB-ist la Kremlin au dus la un adevărat război și au dus lumea în pragul războiului nuclear”, a spus Kașin pentru The Sun.

„Este imposibil de evitat misticismul care înconjoară deciziile lui Putin și ale cercului său. „Ei cred în multe lucruri magice, ” spune scriitorul rus.

Rogozin a susținut că a pătruns în mintea fostului secretar de stat american Madeleine Albright.

După ce s-a întins și a căzut într-o transă hipnotică în timp ce se uita la o fotografie a ei, el a susținut că a descoperit că Albright avea o ură extremă față de Rusia.

America urmărea să preia Siberia de la Rusia pentru a avea acces la uriașele sale rezerve de petrol, a susținut Rogozin.

În ciuda faptului că nu există nicio bază pentru aceste fabulații, de-a lungul timpului Putin a făcut referire în mod regulat acest lucru- la fel ca și Nikolai Patrușev, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai tiranului lider de la Kremlin.

Pe lângă credința sa în puterile parapsihologice ale lui Rogozin care i-au modelat viziunea asupra lumii, se spune că Putin are o credință fermă în supranatural.

Kașin a exemplificat cu ciudatul caz al „Șamanului siberian” Aleksandr Gabișev. Acesta a început un marș către Moscova în 2019, cu scopul de a îndeplini ritualuri care să-l elibereze de „demon” pe Putin.

În Occident a fost sursă de amuzament, dar Putin a luat-o ca pe o amenințare. Gabișev a fost arestat înainte de a putea ajunge în capitala Rusiei și în prezent se află într-un spital de psihiatrie.

„Legile ruse nu interzic șamanii și singurul motiv pentru arestarea lui, sunt sigur, este că Putin credea în aceste ritualuri și era îngrijorat din cauza lor”, a spus Kașin.

Expertul rus Paul Gregori, cercetător la Institutul Hoover de la Universitatea Stanford, este de acord că Putin l-a luat în serios pe Gabișev, deoarece se încadrează în credințele mai largi ale multor ruși.

„Un procent mare de ruși cred în supranatural. Forțele de securitate ruse folosesc chiar cititori de gânduri în operațiunile lor de informații.”

În timpul Războiului Rece, atât Statele Unite, cât și KGB-ul au început să exploreze modul în care ar putea valorifica paranormalul.

Programul a fost susținut cu entuziasm de șeful lui Rogozin, Boris Ratnikov, care credea că Rusia este angajată într-un război paranormal cu inamicii săi.

„Aproape toți oamenii cu puteri supranaturale erau controlați de KGB”, a spus odată Ratnikov.

„Nici nu vă puteți imagina războiul creierelor care a avut loc în prima jumătate a secolului trecut. Nu exagerez când spun că uneori au fost bătălii astrale.”

Putin a servit ca ofițer KGB, deși nu se știe dacă a intrat în contact direct cu activitățile paranormale

„Putin crede într-un alt mit pe care l-a creat sau care a fost creat pentru el”, spune Iuri Felștinski, un expert de seamă în limba rusă și critic al lui Putin, autorul cărții Blow up Ukraine: The Return of Russian Terror and the Threat of World War III.

„Atâta timp cât rapoartele și informațiile servesc scopului, de ce ar trebui Putin sau Patrușev să respingă un raport al expertului FSB care a reușit să citească gândurile unui oficial străin?

„Ați putea dovedi că există Dumnezeu? Nu. Ați putea dovedi că Albright nu credea că Siberia nu ar trebui să aparțină Rusiei? Nu.

„Sunt sigur că va deveni un subiect pentru unele cărți scrise după război.

„Sunt sigur că după acest război va exista un capitol despre misticismul sponsorizat de FSB”.

Alte afirmații despre credințele ciudate ale lui Putin vin de la analistul politic Valeri Solovei, care a spus că liderul rus însuși a folosit și șamani pentru a face sacrificii rituale.

Acestea includ un câine negru și un vultur pentru a asigura victoria în Ucraina, susține el.

Solovei - cunoscut ca un adept al teoriilor conspirației - a mai susținut că șamanii s-au dus la reședința lui Putin de la Soci, de la Marea Neagră, pentru a sacrifica un vultur.

Putin este, de asemenea, cunoscut ca fiind extrem de superstițios, așa cum spune compozitorul Andrew Lloyd Webber, potrivit BBC.

Lloyd Webber urma să-l intervieveze pe Putin, dar a fost sfătuit să renunțe la o întrebare legată de celebrul roman al lui Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta.

„Putin citea romanul când se întorcea la Sankt Petersburg la începutul anilor 90 și a avut loc un incendiu teribil, așa că de atunci refuză să aibă vreo legătură cu opera Maestrul și Margareta sau cu Bulgakov”, i-ar fi spus lui Lloyd Webber secretarul de presă al lui Putin.

Între timp, rapoartele susțin că Putin se scaldă în sânge de coarne de cerb pentru a-și stimula apetitul sexual și sănătatea generală.

Afirmațiile provin de la Proekt, o instituție de jurnalism de investigație rusă care a fost interzisă de atunci în Rusia.

Se spune că ritualul barbar, numit „viagra naturală”, crește potența masculină, în ciuda faptului că este condamnat de grupurile pentru drepturile animalelor.

Se spune că Putin a fost inițiat în aceste băi de actualul ministru rus al Apărării, Serghei Şoigu, la începutul anilor 2000.

Obiceiul bizar al liderului rus pentru băile în sânge a fost raportat pentru prima dată în 2017.

Pe măsură ce războiul continuă, spionii occidentali se tem că credințele ciudate ale lui Putin vor duce la și mai multă vărsare de sânge.

„Este ca și în 1942, ai încerca să-l „citești“ pe Hitler, a declarat pentru Daily Beast un analist al serviciilor secrete americane care încearcă să-l „citească“ pe Putin. „Nu poți să o iei în serios, dar trebuie să o iei în considerare”, spune analistul.

Putin ar fi alunecat pe scări și ar fi făcut pe el

Vladimir Putin ar fi căzut pe scări la reședința sa oficială, potrivit administratorului unui canal de Telegram care susține că citează surse din rândul gărzilor sale de corp, conform tabloidului britanic Daily Mail.

Liderul rus în vârstă de 70 de ani, a cărui sănătate s-a deteriorat vizibil de când și-a început războiul în Ucraina, ar fi alunecat miercuri seară în timp ce obora scările reședinței sale din Moscova, susține canalul de Telegram SVR.

Putin ar fi căzut și alunecat cinci trepte, apoi s-a rostogolit pe o parte și a mai alunecat pe încă două. Impactul puternic l-a făcut să „defecheze involuntar” din cauza „cancerului tractului gastrointestinal”, potrivit canalului.

Canalul General SVR a postat actualizări despre starea de sănătate a lui Putin de la începutul războiului, deși nu a furnizat nicio dovadă care să-și susțină afirmațiile sau dovada că are, într-adevăr, legături cu gărzile de corp ale lui Putin.

În cea mai recentă postare, canalul a scris că Putin „Coborând scările, Putin s-a împiedicat și a căzut până la a cincea treaptă, după care a căzut pe o parte și a alunecat în jos câteva trepte. Incidentul a avut loc în fața gărzilor de corp ai președintelui, care au reacționat rapid și s-au repezit în ajutorul lui Putin. Trei ofițeri de securitate l-au ajutat pe președinte să ajungă la cea mai apropiată canapea și i-au chemat pe medicii care sunt de gardă la reședință”.

Administratorul canalului a mai susținut că medicii „au sosit în câteva minute, dar nu l-au putut examina imediat pe președinte”.

Acest lucru s-a datorat faptului că suferea de „oncologie a tractului gastrointestinal, în urma căreia are deja probleme serioase cu digestia, ca urmare a căderii, după cum s-a dovedit, lovitura principală a fost în zona coccisului, ceea ce i-a provocat probabil dureri mari, provocând defecare involuntară.”

„Dacă Putin obișnuia să poarte lenjerie specială impermeabilă cu efect absorbant, acum neglijează aceste măsuri de precauție”.

„Înainte de examinare, medicii l-au escortat pe președinte la baie și l-au ajutat la curățare”.

„După o examinare completă, a fost diagnosticată o vânătaie a coccisului și a țesuturilor moi. Nimic critic nu a fost diagnosticat, iar vânătăile au fost tratate cu analgezice. Urmează să fie efectuată o anchetă pentru a afla ce a provocat „căderea”. Poartă încălțăminte specială, chiar și acasă, cu strat anti-alunecare, iar scările din reședință sunt considerate „sigure””, mai arată sursa citată.

„După cum se dovedește, toate măsurile de precauție sunt în zadar când ești enervat”.

În ciuda rapoartelor, Putin a fost filmat și fotografiat făcând un tur al unui laborator din Moscova a doua zi, fără semne aparente de rănire.

Bolile liderului de la Kremlin

Speculațiile cu privire la sănătatea lui Putin au luat amploare de când a ordonat trupelor să treacă granița cu Ucraina pe 24 februarie.

El a apărut instabil în timpul aparițiilor publice, inclusiv la întâlnirile cu alți lideri mondiali, când își frământa în mod neobișnuit mâinile și picioarele.

Înaintea unei întâlniri cu dictatorul din Belarus Alexander Lukașenko la începutul războiului, mâna lui a fost văzută tremurând, un semn aparent că ar suferi de Parkinson, după cum ar fi dezvăluit și câteva documente secrete de la serviciile de informații din Rusia, citate de The Sun.

Într-o altă fotografie Putin a fost văzut strângând strâns marginea mesei de parcă ar încerca să se oprească din tremurat.

Și mersul lui a stârnit suspiciuni, după ce ar fi fost văzut șchiopătând.

Între timp, regizorul Oliver Stone, care a a primit acces fără precedent la Vladimir Putin, pentru un documentar din 2017, a declarat, de asemenea, că credea că Putin are cancer, dar l-a învins.

Aproximativ în aceeași perioadă, revista New Lines a susținut că a obținut o înregistrare a unui oligarh rus - pe care nu l-au numit - care spunea că Putin era „bolnav de cancer de sânge”.

Cu doar o lună mai devreme, un site de investigație rus numit Proekt a declarat că a obținut documente care dovedesc că Putin călătorește cu o echipă mare de medici.

Printre aceștia s-au numărat un specialist în resuscitare, un specialist în tratarea traumatismelor violente și un specialist în cancer.

De altfel, președintele rus a dispărut frecvent din vizorul publicului zile întregi, fără nicio explicație oferită vreodată.

În 2015, el a dispărut timp de 10 zile, ceea ce i-a determinat pe unii să meargă până la a sugera că a murit.

În 2017, mulți nu au mai știut nimic despre el timp de opt zile, apoi a avut o altă absență de două zile în 2018, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale.

Cu acea ocazie, Kremlinul a fost nevoit să admită că președintele a fost „răcit”.

Kremlinul a negat în mod constant informațiile potrivit cărora Putin are o stare de sănătate precară, mai ales de când a început războiul din Ucraina.

Și nicio dovadă fermă nu a apărut vreodată care să sugereze că el este grav bolnav.

Bill Burns, directorul CIA, a fost întrebat la un forum de securitate în iulie despre sănătatea lui Putin și a negat că este ceva în neregulă cu el.

„Din câte putem spune, el este prea sănătos”, a spus Burns reporterilor.

