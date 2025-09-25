Promisiunile făcute de Putin tatălui său aflat pe patul de moarte au dus la războiul din Ucraina. Toate au fost realizate

Autor: Veronica Andrei
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 15:33

Vladimir Putin, președintele Rusiei FOTO X/@hehe_samir

În vara anului 1999, pe patul de spital al unei clinici din Sankt Petersburg, un om în vârstă de 88 de ani își chema fiul – un birocrat discret al administrației ruse, aflat atunci în ascensiune. Era Vladimir Putin-tatăl, grav bolnav de cancer, iar fiul său urma să preia în scurt timp frâiele unei Rusii instabile, marcate de tranziție și corupție. În acea ultimă conversație, bătrânul i-ar fi cerut fiului două lucruri. Astăzi, ambele sunt realitate.

Informația este relatată de publicația Bild, care citează fragmente din volumul „Țarul în persoană: cum ne-a înșelat Vladimir Putin pe toți”, semnat de jurnaliștii ruși Roman Badanin și Mihail Rubin – o investigație biografică, dar și politică, asupra traseului liderului de la Leningrad la Kremlin.

Potrivit surselor autorilor, Vladimir Putin senior și-ar fi dorit două lucruri înainte de a închide ochii: reîntoarcerea Crimeei la Rusia și restaurarea vechiului imn sovietic, un simbol puternic al nostalgiei post-sovietice.

Crimeea, între simbolism familial și revanșă geopolitică

Povestea personală se împletește cu geopolitica. Tatăl lui Putin a luptat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în cadrul Flotei din Marea Neagră, fiind staționat pentru o vreme în Sevastopol. Fotografia lui în uniformă navală, prezentată de fiul devenit președinte în 2015, la un an de la anexarea Crimeei, pare să fi fost mai mult decât un gest simbolic: o punte emoțională între trecutul familial și ambițiile imperiale ale Kremlinului post-sovietic.

În acel context, anexarea Crimeei în 2014 nu mai pare doar o decizie strategică, ci și una încărcată de dimensiuni personale și afective. Ceea ce în limbajul oficial de la Moscova este numit „reunificare” a fost pentru Vladimir Putin o datorie față de o promisiune făcută pe patul de moarte.

Imnul URSS, refrenul unei nostalgii regizate

A doua dorință a fost restabilirea imnului Uniunii Sovietice. Nu versurile, ci melodia – compusă în 1944 de Aleksandr Aleksandrov și devenită unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale fostei URSS.

În decembrie 2000, la doar un an de la preluarea puterii, Vladimir Putin a impus revenirea la această partitură, în pofida obiecțiilor fostului președinte Boris Elțîn. Noua versiune a imnului Federației Ruse păstrează linia muzicală a vechiului imn sovietic, dar cu versuri adaptate noii realități – o „rebranduire” sonoră care maschează, de fapt, o continuitate ideologică.

Decizia a fost primită cu entuziasm în rândul electoratului nostalgic, dar cu îngrijorare în Occident, unde gestul a fost interpretat ca un semnal al reîntoarcerii Rusiei într-o logică revizionistă și autoritară.

O biografie controversată, ascunsă sub straturile propagandei

Cartea semnată de Badanin și Rubin nu se limitează la dimensiunea simbolică a relației tată-fiu. Ea aduce în atenție și alte episoade tulburătoare din trecutul liderului rus. Unul dintre ele – departe de orice glorificare – relatează cum Putin senior s-ar fi căsătorit cu mama actualului lider de la Kremlin după ce i-ar fi scos un ochi cu o furcă, un detaliu crud care aruncă o lumină sumbră asupra mediului în care a crescut viitorul președinte.

Volumul face referire și la viața personală a lui Vladimir Putin, incluzând presupuse episoade de infidelitate, unele cu minore, potrivit surselor citate. Fostele relații extraconjugale, despre care presa rusă a scris rareori explicit, sunt descrise ca fiind cunoscute în anturajul său apropiat și atent gestionate de serviciile de securitate.

Dacă aceste gesturi au fost un omagiu sincer pentru figura paternă sau doar o justificare personală pentru ambițiile geopolitice ale unui lider cu instincte autocratice, rămâne o întrebare fără răspuns. Cert este că mitologia personală a lui Vladimir Putin s-a împletit, voit sau nu, cu destinul geopolitic al Rusiei.

