Semnele care ar putea prevesti o utilizare a armei nucleare de către Vladimir Putin

Pe măsură ce armata rusă acumulează eșecuri pe câmpul de luptă și Vladimir Putin și alți lideri ruși își amplifică retorica nucleară. Întrebarea privind situația în care ar putea decide să apeleze la arme nucleare a devenit o problemă urgentă. The Atlantic a întrebat experți în materie de arme nucleare care ar fi indicatorii pe care îi urmăresc și după care ar putea fi recunoscută intenția Rusia de a folosi arme nucleare.

O trecere la amenințări nucleare mai explicite și specifice

Pavel Podvig, expert în forțele nucleare ale Rusiei, spune că sunt „cel puțin” câțiva pași până la decizia Rusiei de a folosi arme nucleare. Un indicator ar fi îndepărtarea de la acea doctrină defensivă prin care ar veni amenințări explicite cu armele nucleare pentru a opri înaintea ucraineană pe câmpul de luptă. Un indicator al schimbării de retorică va fi observabil, iar până acum nu a devenit vizibil.

Fuga dezordonată a forțelor rusești în Ucraina și periclitarea puterii lui Putin

Scenariile lui Matthew Kroenig, expert în strategie nucleară, analist la Atlantic Council, care a lucrat la Departamentul de Stat și a făcut parte din comunitatea de informațiile în administrațiile Bush, Obama și Trump, sunt următoarele.

În calitate de dictator ce are sub control acoperirea mediatică, Putin are mijloacele să prezinte până și un câștig parțial drept o victorie. Este de conceput însă situația în care ucrainenii ar ajunge în punctul în care să-și recâștige întreg teritoriul cucerit în invazie. Pentru a răsturna sorții militari și a evita o înfrângere umilitoare, Putin s-ar putea gândi atunci că nu mai poate câștiga decât cu arme nucleare.

Alternativ, în situația în care o tot mai mare parte a elitei ruse s-ar întoarce împotriva lui sau i-ar aduce critici în mod public, Putin „ar putea căuta utilizarea armelor nucleare ca o modalitate de a juca pe cartea renașterii, schimba conversația și dovedi că este un conducător puternic”.

Este dilema războiului din Ucraina pentru SUA și aliații lor: investirea în succesul neechivoc al Ucrainei crește riscul ca un Putin care a atins starea maximă de disperare să dezlănțuie războiul nuclear.

Totuși, experții sunt unanim de acord că cel mai probabil Putin nu ar folosi genul de armă strategică cu rază lungă de acțiune capabilă să distrugă un oraș în totalitate, ci ar folosi o armă tactică din arsenalul său de circa 2.000 de astfel de bombe. Mai puțin devastatoare și cu rază mai scurtă de acțiune, bombe cu încărcături explozive mici ar fi folosite pentru nevoile punctuale pe câmpul de luptă. Spre deosebire însă de armele strategice, acestea nu sunt desfășurate și gata pentru lansare imediată fiind depozitate în spații de stocare și la baze din toată țara.

Pregătirea armelor nucleare

Podvig schițează modul cum ar fi pusă în aplicare un ordin de a pregăti acest arsenal tactic: Direcția Principală 12 din cadrul Ministerului Apărării, paznicul arsenalului nuclear al țării, ar scoate armele selectate din depozite și le-ar încărca în camioane speciale ce le-ar transporta la destinația desemnată, unde ar fi amplasate pe vehiculele corespunzătoare de lansare (avion sau rachetă).

Cel mai probabil ar fi posibil ca SUA, prin mijloacele sale de supraveghere – sateliți, spionaj – să detecteze mutarea armelor din instalațiile de depozitare. Apoi, administrația Biden ar putea proceda ca și înainte de invazie și să dezvăluie public planurile lui Putin ca mijloace de descurajare și pentru a antrena presiune internațională, inclusiv din partea țărilor favorabile Rusiei, China și India.

„Cred că președintele Biden și alți oficiali”, atât public, cât și privat, ”ar da semnale foarte agresive rușilor pentru a-i descuraja să escaladeze conflictul cu arme nucleare", a declarat Jeffrey Lewis, expert în neproliferare nucleară la Middlebury Institute of International Studies din Monterey.

Alți experți au fost de asemenea de acord cu aprecierea că Putin ar căuta să transmită lumii în modalități subtile sau fățișe că pregătește aceste mutări – din două motive: nu ar face acești pași fără să fie sigur că inamicii săi i-au văzut mișcările; dar și pentru că, spune Lewis, „ar vrea să vadă dacă nu cumva poate obține ce dorește pe gratis”.

Cel mai bun rezultat pentru Putin este înfricoșarea aliaților Ucrainei să cedeze, spune Kroenig, spunând că poate concepe un scenariu în care un Putin ostentativ ar lăsa să se scurgă imagini cu trupe scoțând arme nucleare tactice din depozite pentru a lansa mesajul că e gata să le folosească.

Amplificarea comunicațiilor militare

Un indicator că Rusia pregătește folosirea armelor nucleare, explică Podvig este „sporirea nivelului de disponibilitate pentru o porțiune a forțelor”, ceea ce ar produce o amplificare a comunicațiilor militare, inclusiv de la centrul de comandă și control nuclear. Rusia a exersat aceste scenarii în exerciții militare recente, și, potrivit unei estimări recente, „zeci de mii de soldați ruși” ar trebui să ia parte la operațiunea logistică extrem de complexă a transferului acestor arme pe câmpul de luptă.

"M-aș aștepta să văd niveluri de alertă crescute în toate forțele nucleare ale Rusiei înainte de orice utilizare nucleară, indiferent cât de modestă", a spus Lewis, în special pentru că generalii țării vor trebui să înzestreze aceste forțe pentru escaladarea care ar putea rezulta din eventuale represalii ale SUA sau NATO. Tranziția forțelor nucleare rusești la o stare de pregătire mai ridicată ar putea implica nu doar activitatea la locurile de depozitare a focoaselor nucleare, ci și „submarine care ies în mare” sau „rachete mobile care părăsesc bazele”.

