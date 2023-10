Putin susține că a testat „Cernobîlul zburător”. Racheta e alimentată de un reactor nuclear care se activează în aer

Rusia a organizat un „ultim test de succes” al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, a susținut președintele rus Vladimir Putin. Dar declarațiile sale au venit după ce purtătorul său de cuvânt a negat o relatare a New York Times conform căreia testarea armei, cunoscută sub numele de Burevestnik, este iminentă. În plus, Ministerul Apărării nu a spus absolut nimic despre testarea rachetei numită și „Cernobîl zburător“, relatează BBC.

Arma experimentală, anunțată pentru prima dată în 2018, ar avea o rază de acțiune potențial nelimitată, este alimentată de un reactor nuclear și este capabil să transporte un focos nuclear.

Dar puțin se știe oficial despre capacitățile sale și există rapoarte că testele anterioare au eșuat.

Imaginile din satelit difuzate luna trecută au indicat că Rusia a construit recent noi instalații într-o locație îndepărtată din Arctica, unde au fost efectuate anterior teste nucleare. Imaginile au arătat lucrări de construcție în Novaia Zemlia, un arhipelag insular din nordul Mării Barents.

„Acum am terminat practic lucrul la tipurile moderne de armament strategic despre care am vorbit și pe care le-am anunțat în urmă cu câțiva ani”, a spus Putin într-o întâlnire în stațiunea Soci, de la Marea Neagră, care a fost transmisă în direct de televiziunea de stat.

„Un ultim test de succes a avut loc pentru Burevestnik – o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară cu rază globală de acțiune”.

Ads

Racheta, numită Skyfall de către NATO, ar fi alimentată de un reactor nuclear, care ar trebui să se activeze după ce rachetele de propulsie cu combustibil solid au lansat-o în aer.

Putin a mai spus audienței sale că lucrările la o rachetă balistică intercontinentală, numită Sarmat, sunt aproape finalizate.

În ciuda fluturării armelor nucleare, liderul de la Kremlin, a spus că Rusia nu intenționează să-și schimbe doctrina nucleară - politica potrivit căreia sunt stabilite circumstanțele în care forțele sale ar putea folosi arme nucleare.

Dar el a indicat că, teoretic, Rusia și-ar putea retrage ratificarea Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare din 1996. El a susținut că, deoarece SUA l-au semnat, dar nu l-au ratificat niciodată, este posibil ca Rusia să acționeze în același mod.

Ads