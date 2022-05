Cum au „defilat” rușii de Ziua Victoriei cu imagini cu infractori americani, prezentați drept veterani de război

O televiziune de stat din Rusia a difuzat luni, 9 mai, când se celebra Ziua Victoriei, imagini cu celebrii bandiți Bonnie and Clyde, care au fost prezentați drept eroi ruși decedați în Al Doilea Război Mondial.

La un concert de 9 mai în Moscova, difuzat pe Channel One, au fost prezentate poze cu celebrii tâlhari americani Bonnie și Clyde, pretinzându-i drept veterani de război, notează agenția NEXTA.

Yesterday at a May 9th concert in #Moscow, broadcast on Channel One, pictures of famous American robbers Bonnie and Clyde were shown, passing them off as war veterans. pic.twitter.com/ZSey4ztE1e