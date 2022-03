Soldați ruși filmați în timp ce fură găini în Ucraina: ”Le este deja dor de McNuggets” VIDEO

Un filmuleț cu soldați ruși care fură găini în Ucraina circulă pe rețelele sociale. În imagini, filmate prin geamul unei case din apropiere, se vede cum aceștia încearcă cu un băț să prindă păsările și le bagă în sac.

Video-ul a fost postat și pe platforma 9gag.com cu un titlu ironic ”Invadatorii ruși fură acum găini și ouă. Rusia, ești bine?”.

Unii dintre cei care comentează la imagini spun că soldații au fost trimiși ”fără mâncare și apă” și că ”lui Putin nu-i pasă de oameni, el vrea doar război”.

Alții adoptă un ton glumeț și spun că ”rușilor le e deja dor de McNuggets” referindu-se la faptul că ieri, 8 martie, compania McDonald's a anunțat că își închide toate cele 850 de restaurante din Rusia.

credit video: YouTube Snapography

Fotografii realizate în tabere militare rusești din Ucraina prezintă soldați care descoperă rații de mâncare expirate de mulți ani. Un militar arată recipientul de mâncare expirat pe 10 aprilie 2013. Un altul a găsit pe ambalaj înscris 10 februarie 2015 la data de expirare.

The #Ukrainian military showed what the #Russian ration consists of

Its expiration date was seven years ago pic.twitter.com/3xhQlCY0Cf