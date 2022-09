Cetățenii ruși au interzis să mai intre pe teritoriile a trei țări UE. Cazurile când nu se aplică restricția

Statele UE Lituania, Letonia și Estonia au convenit restricționarea accesului pe teritoriul lor a cetățenilor ruși care călătoresc din Rusia și Belarus.

Anunțul a fost făcut miercuri, 7 septembrie, miniștrii de Externe din statele amintite.

”Letonia, #Lituania și #Estonia au convenit să restricționeze intrarea cetățenilor #ruși peste granițele terestre.

Interdicția se va aplica deținătorilor de vize #Schengen. Se vor face excepții pentru șoferii de camioane, diplomații și cei care intră din motive familiale și umanitare”, precizează agenția Nexta pe Twitter.

Cele trei națiuni baltice se așteaptă ca interdicția de intrare să fie în vigoare până la jumătatea lunii septembrie, după ce va obține aprobarea oficială din partea guvernelor naționale, a declarat ministrul de externe leton Edgars Rinkevics, potrivit Reuters.

Țările vor respinge toți cetățenii ruși cu vize pentru a intra în zona de frontieră deschisă Schengen a UE. Se vor face excepții din motive umanitare și familiale, șoferi de camioane, diplomați, mai arată sursa citată.

Estonia a avut o interdicție mai ușoară în vigoare din 18 august, interzicând intrarea doar rușilor care dețin vize Schengen eliberate de autoritățile estoniene.

Finlanda, care se învecinează cu Rusia, nu se alătură măsurii dispuse de cele trei țări baltice.

#Latvia, #Lithuania and #Estonia have agreed to restrict the entry of #Russian citizens across land borders.

The ban will apply to holders of #Schengen visas. Exceptions will be made for truck drivers, diplomats and those entering for family and humanitarian reasons. pic.twitter.com/ggszVMjUNn