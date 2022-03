Compania Yum! Brands, care deține KFC și Pizza Hut, a anunțat marți, 8 martie, că își suspendă activitatea și toate investițiile în Rusia. Reacția, similară altor giganți internaționali din varii domenii, vine din cauza invadării Ucrainei la ordinul președintelui Putin.

❗️The company Yum! Brands, which includes KFC and Pizza Hut, announced that it is suspending investment and development in #Russia pic.twitter.com/4TsxwtfjTb