Ikea a anunțat că își va închide magazinele din Rusia în urma invaziei din Ucraina, drept urmare au făcut reduceri consistente pentru a lichida rapid stocurile.

Rușii au luat cu asalt magazinele lanțului suedez, formând cozi interminabile și o aglomerație de nedescris în interior.

Numeroase imagini și videoclipuri au fost distribuite pe rețelele sociale, cu descrieri precum ”mai mulți ruși au ieșit la Ikea decât la proteste”.

Panic buying at IKEA Moscow following announcement chain is to withdraw https://t.co/aeahCJnP8N

There’s literally more people in line in Moscow at last day of ikea being open than at a war protest https://t.co/ZYueW8ACye