Fost mare atacant al naționalei de fotbal a Rusiei, Oleg Salenko (52 de ani) este împotriva războiului condus de Vladimir Putin în Ucraina și susține că prima sa soție a fost ”zombificată” de propaganda de la Kremlin.

Salenko a marcat 6 goluri la Campionatul Mondial din 1994, la care România a ajuns în sferturi, fiind declarat golgheterul turneului final.

”M-am născut și am trăit o parte semnificativă a vieții mele în Rusia. Acolo am o singură familie, prima soție și un fiu. Am trimis-o deja pe prima soție în iad: a fost zombificată și crede în propaganda de la Kremlin”, a declarat Salanko, întrebat fiind despre războiul provocat de țara sa natală.

”Recent, am fost întrebat despre Cupa Mondială din 1994, când am câștigat Gheata de Aur cu echipa națională a Rusiei. În acea echipă a Rusiei erau cinci ucraineni, doi din Osetia de Sud și doi bieloruși”, a completat Salenko, citat de presa internațională.

