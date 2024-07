„Salutul marinarilor” pentru Vladimir Putin care a intrigat lumea

O înregistrare video cu salutul pe care Vladimir Putin l-a primit de la un grup de marinari prezenți la parada navală anuală a Rusiei de duminică, 28 iulie, a devenit virală și a ridicat semne de întrebare în rândul internauților.

Clipul îl arată pe Putin adresându-se cu mult aplomb celor prezenți la evenimentul ce a avut loc pe râul Neva din Sankt Petersburg, care a fost gândit de Moscova ca o proiecție maritimă a puterii.

Emisiunea difuzată pe canalul militar al Kremlinului, Zvezda, arată apoi cu un grup de marinari care ridică pumnii la unison și strigă ceva! Videoclipul a avut până luni peste 162 000 de vizualizări.

După ce Putin și-a exprimat felicitările, prezentatorul TV spune că echipajul „efectuează un salut ceremonial Tin-Jai ca răspuns la salutul președintelui Federației Ruse”.

„Acest lucru simbolizează un mare respect pentru o persoană”, adaugă prezentatorul. „Echipajul își ridică mâna dreaptă în fața corpului și spune: „Trăiască marina rusă”.”

A weird, new tradition in the Russian Navy….

I’ll let you guess from which historic military they picked-it-up.

👉 This is how the Russian Navy now salutes Vladimir Putin. pic.twitter.com/cmADk6Rjmh