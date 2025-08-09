Noi progrese făcute de Rusia în Ucraina. Putin nu oprește atacurile, deși urmează să se vadă cu Trump

Sambata, 09 August 2025, ora 16:50
Trump susține că Rusia a pierdut 20.000 de soldați în iulie FOTO X/Daily russian soldiers pictures
Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Donețk, în estul Ucrainei.
Forțele Moscovei au avansat încet prin estul Ucrainei, pe câmpurile larg deschise din regiunile Luhansk și Donețk, înconjurând sate și orașe.
Rusia nu a reușit o străpungere decisivă în invazia sa la scară largă, dar controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.
Ofensiva ucraineană nu a împins înapoi forțele ruse.
