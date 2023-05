Scene uluitoare la granița Rusiei cu o țară NATO în ziua paradei de 9 Mai VIDEO

Ziua Victoriei, 9 Mai, sărbătorită de Rusia în plin război cu Ucraina, a fost marcată de o scenă uluitoare la granița dintre țara lui Vladimir Putin și Estonia, membră NATO.

Astfel, locuitorii orașului rusesc Ivangorod se învecinează cu estonienii din Narva, granița dintre cele două state fiind consituită de o apă curgătoare.

Pentru a marca Ziua Victoriei și pentru a transmite un mesaj Vestului, autoritățile din Ivangorod au programat un concert chiar pe malul râului.

Drept răspuns, estonienii au afișat un banner uriaș pe un castel din apropiere, cu chipul lui Putin și cu mesajul ”criminal de război”.

De asemenea, locuitorii din Narva s-au adunat pe malul estonian pentru a vedea cum rușii se bucură de Ziua Victoriei.

🇪🇪Estonia and Russia are separated by a small river.

While Estonian officials preferred to hang a banner accusing Putin, the Russian side installed a huge TV screen and showed the May 9th parade pic.twitter.com/DglP1qme81