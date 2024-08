Cel mai mare schimb de deținuți între Rusia și Occident, de la Războiul Rece, coordonat de Turcia. Prima poză cu cei care au ajuns în SUA VIDEO

Turcia a coordonat la Ankara un schimb de 26 de deţinuţi între Rusia şi mai multe ţări occidentale, printre ei numărându-se şi jurnalistul american Evan Gershkovich, a anunţat joi, 1 august, preşedinţia turcă, transmite AFP.

"MIT (serviciul turc de informaţii) a desfăşurat la Ankara cea mai importantă operaţiune de schimb de deţinuţi din ultima vreme, care a implicat 26 de persoane din închisori din şapte ţări diferite (SUA, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia, Rusia şi Belarus)", a anunţat preşedinţia turcă într-un comunicat de presă.

"Zece deţinuţi, inclusiv doi minori, au fost transferaţi în Rusia, 13 în Germania şi trei în Statele Unite", precizează preşedinţia turcă.

Cei 26 de deţinuţi care au făcut obiectul acestui schimb au fost transportaţi în Turcia cu şapte avioane, dintre care două din SUA, câte unul din Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia şi Rusia, mai precizează sursa citată.

Turcia nu a oferit alte precizări şi nici Washingtonul sau Moscova nu au comunicat deocamdată lista celor eliberaţi prin acest schimb.

Prima poză cu cei care au ajuns în State

❗️ The first photo of Americans Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva and Paul Whelan at large pic.twitter.com/8oFv4FGDew

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko l-a graţiat marţi pe cetăţeanul german Rico Krieger, condamnat la moarte în iunie pentru terorism şi care pare de asemenea să fi fost predat în acest schimb.

După o negociere complexă din punct de vedere istoric, de luni de zile, care a implicat mai mult de șase țări și două duzini de prizonieri, administrația Biden a anunțat joi că a asigurat eliberarea a trei cetățeni americani din Rusia, inclusiv reporterul Wall Street Journal Evan Gershkovich, veteranul Marinei Paul Whelan și jurnalistul american de radio Alsu Kurmasheva, toți fiind așteptați să sosească pe pământ american până la căderea nopții.

„Astăzi, trei cetățeni americani și un deținător american de carte verde întemnițați pe nedrept în Rusia se întorc în sfârșit acasă: Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsou Kurmasheva și Vladimir Kara-Murza. Acordul care le-a asigurat libertatea a fost o realizare uriașă pentru diplomația noastră. În total, am obținut eliberarea a 16 persoane din Rusia, inclusiv cinci cetățeni germani și șapte prizonieri politici cu cetățenie rusă. Unii dintre ei au fost reținuți pe nedrept mulți ani. Toți au îndurat suferințe și incertitudine inimaginabile. Astăzi suferința lor ajunge la sfârșit“, a transmis Casa Albă.

Cel puțin șapte opozanți ruși au fost eliberați ca parte a schimbului istoric de prizonieri de joi. Aceștia sunt:

Ilia Yashin, 41 de ani:

Opozantul Kremlinului Ilia Yashin a fost condamnat la opt ani și șase luni pentru răspândirea de „informații false” despre armata rusă în decembrie 2022. Yashin, un aliat apropiat al regretatului lider al opoziției ruse Aleksei Navalnîi, a fost condamnat pentru răspândirea de informații „false” cu privire la circumstanțele uciderii civililor ucraineni de către trupele ruse în Bucea, un oraș la nord de Kiev.

Rusia a incriminat criticile la adresa armatei după invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Instanța a declarat că acesta își va ispăși pedeapsa „într-o colonie corecțională cu regim strict”.

Aleksandra Skocilenko, 33 de ani:

Artista rusă a fost condamnată la șapte ani de închisoare în 2023 după ce a înlocuit etichetele prețurilor cu mesaje anti-război într-un magazin alimentar din Sankt Petersburg, ca act de protest.

În declarația sa finală în fața instanței înainte de verdict, Skocilenko a pus la îndoială amenințarea percepută ca fiind reprezentată de acțiunile sale, afirmând: „Cât de puțină încredere are procurorul nostru în statul și societatea noastră dacă el crede că statalitatea și siguranța publică pot fi distruse de cinci bucăți mici de hârtie?”

Oleg Orlov, 71 de ani:

Apărătorul drepturilor omului și fostul șef al organizației „Memorial”, laureat a Premiului Nobel pentru Pace, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare pentru că s-a pronunțat împotriva războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Lilia Cianișheva, 42 de ani:

Fostă colaboratoare a organizației lui Navalnîi, Cianișheva a fost condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare în iunie 2023, după ce a fost găsită vinovată de „organizarea unei comunități extremiste”. În aprilie, Curtea Supremă din Bashkortostan i-a mărit pedeapsa la nouă ani și jumătate.

Ksenia Fadeeva, 32 de ani:

O altă fostă asociată a lui Navalnîi, Fadeeva a fost condamnată la nouă ani de închisoare în decembrie 2023. Ea a fost condamnată pentru organizarea activităților unui grup extremist folosind poziția sa oficială și participarea la o organizație non-profit care a încălcat drepturile cetățenilor.

Vadim Ostanin:

Un alt fost angajat al fundației lui Aleksei Navalnîi, Ostanin a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru acuzații de extremism.

Andrei Pivovarov:

Activist al opoziției și apărător al drepturilor omului, Pivovarov a fost șeful mișcării Open Russia, interzisă de atunci. El a fost condamnat la patru ani într-o colonie penală în iulie 2022, potrivit Amnesty International.

Marc Fogel, un american condamnat la 14 ani de muncă silnică în Rusia, nu este inclus în schimbul masiv de prizonieri SUA-Rusia, a spus avocatul familiei sale, Sasha Phillips, la CNN.

Fogel și-a sunat familia astăzi din colonia penală din Rusia, ceea ce înseamnă că nu era pe cale să iasă din țară, a declarat Phillips. Casa Albă nu a sunat familia sa, dar secretarul adjunct al Departamentului de Stat pentru Management, Richard Verma, a sunat pentru a le spune vestea în urmă cu aproximativ o oră, a spus Phillips.

Vestea a fost șocantă pentru familie, care a lucrat neobosit pentru a se asigura că Fogel va fi inclus în orice schimb de prizonieri.

Fogel a fost acuzat de contrabandă cu droguri și a primit o sentință de 14 ani de închisoare în 2022. Familia și avocatul său au declarat că acesta transporta droguri în scopuri medicale, care fuseseră recomandate de un medic pentru a trata „dureri severe de coloană”.

Fogel nu a fost considerat deținut pe nedrept de către SUA. El a lucrat timp de aproape un deceniu ca profesor de istorie la Școala Anglo-Americană din Moscova, unde copiii diplomaților americani s-au numărat printre elevii săi.

Listele nu au fost încă confirmate oficial de Moscova, dar publicația The Insider îi menționează ca făcând parte din schimb pe:

The Insider has published full lists of people they believe Russia and Western countries will exchange today

According to The Insider, the full list of those released from the Russian side looks like this:

- Ilya Yashin

- Vladimir Kara-Murza

- Alsu Kurmasheva

- Andrey Pivovarov… pic.twitter.com/K1Li4FXGms