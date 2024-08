Rusia promite să elibereze și alți prizonieri ruși aflați în închisorile din SUA: ”Au ajuns în spatele gratiilor în urma vânătorii internaţionale” VIDEO

Moscova vrea să elibereze şi alţi deţinuţi ruşi aflaţi în închisorile din Statele Unite, după ultimul schimb major desfăşurat joi, 1 august, a anunţat ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, într-o postare pe Telegram, informează vineri, 2 august, DPA.

Anatoli Antonov spune că zeci de ruși aşteaptă să le vină timpul pentru a fi puşi în libertate.

„În închisori din SUA încă există zeci de ruşi care privesc cu speranţă la patria lor şi aşteaptă să le vină timpul pentru a fi puşi în libertate”, a scris Antonov joi noaptea.

Ei au ajuns în spatele gratiilor ca rezultat al „vânătorii” internaţionale de ruşi duse de serviciile secrete americane, a adăugat el.

„Vom depune eforturi maxime pentru a continua eliberările şi a depăşi situaţia disperată a tuturor compatrioţilor care se află în ghearele justiţiei locale”, a mai scris diplomatul rus.

Rusia şi Occidentul au făcut joi, 1 august, schimb de 26 de cetăţeni, inclusiv jurnalistul american Evan Gershkovich, în cadrul celui mai important acord de schimb de deţinuţi de la sfârşitul Războiului Rece. Schimbul a avut loc în Turcia.

Vadim Krasikov, the FSB killer, was the first of the assorted spies and criminals that Russia extracted from western jails who walked down the red carpet to meet Putin.

The Russian president hugged him.

He’s the one in the baseball cap and the Adidas shell suit pic.twitter.com/CqOlIPD1c3