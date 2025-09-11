Secretele Kremlinului. Cum apare Putin chiar și acolo unde nu este. Birourile identice prin care se creează iluzia că liderul rus poate fi oriunde

A fost dezvăluit secretul birourilor identice prin care se creează iluzia că Putin apare chiar și acolo unde nu este. Jurnaliștii americani au aflat că pentru Vladimir Putin au fost construite trei birouri complet identice, situate în diferite părți ale Rusiei, scrie dialog.ua.

Trei birouri identice au fost construite și mobilate special pentru președintele rus Vladimir Putin în diferite părți ale statului „de bază”, relatează publicația ucraineană, făcând referire la cartea „Exchange: Istoria secretă a noului Război Rece”, scrisă de jurnaliștii Drew Hinshaw și Joe Parkinson de la The Wall Street Journal.

Autorii cărții, citând datele CIA, scriu că Putin are trei birouri absolut identice din care guvernează țara.

„Birourile președintelui rus sunt situate în diferite regiuni ale țării și fiecare este dotat și mobilat exact în același mod, până la amplasarea exactă a suportului de creion prezidențial cu un vultur bicefal pe o masă de lemn. Din această cauză, este foarte dificil de stabilit locația reală a lui Putin”, scriu autorii în cartea lor.

Aceștia au relatat și faptul că se observă că marea majoritate a participanților la videoconferințele organizate de Putin nu au nicio idee în ce regiune a Rusiei se află în prezent „liderul”.

Se menționează, de asemenea, că protejații lui Putin anunță adesea plecarea acestuia dintr-o localitate în alta, iar după un timp o coloană prezidențială goală pleacă spre aeroport, iar în același timp decolează un avion care reproduce avionul prezidențial.

„Kremlinul a creat în mod repetat iluzia prezenței lui Putin acolo unde nu era”, notează cartea „Exchange: Istoria secretă a noului Război Rece”. Se pare că Putin se teme atât de mult de un atac încât măsurile sale de securitate au ajuns la punctul delirului paranoic.

Nu există multe exemple în istoria lumii când viața unui șef de stat a fost păzită cu atâta atenție, iar aceste exemple îi privesc în primul rând pe liderii țărilor cu regimuri totalitare.

