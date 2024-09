Moment penibil. „Pactul” semnat de Lavrov cu una dintre cele mai sărace țări din Africa: ”Încearcă să nu râzi” VIDEO

În eforturile sale de a-și întări influența neo-colonială în Africa, Rusia s-a expus din nou ridicolului – ministrul de externe al lui Putin, Serghei Lavrov, a semnat un tratat de „nefolosire a armelor în spațiu” cu Burkina Faso, una dintre cele mai sărace țări din Africa și din lume.

Momentul în care Lavrov a semnat acordul alături de șeful diplomației din Ougadougou a fost surprins și postat pe rețelele sociale.

„Lavrov semnează un acord cu Burkina Faso privind nefolosirea armelor în spațiu.

Încearcă să nu râzi”, este mesajul postat de canalul NEXTA.

Fostă colonie franceză, Burkina Faso este una dintre cele mai sărace țări din Africa, cu o economie preponderent agrară și bazată pe agricultură de subzistență. În plus, țara suferă din cauza unei crize alimentare acute și este controlată, în prezent, de o juntă militară care a preluat puterea în septembrie 2022 prin lovitură de stat, potrivit antena3.ro.

Lavrov signs agreement with Burkina Faso on non-use of weapons in space

Ads

Try not to laugh challenge. pic.twitter.com/ecE0o8wweD