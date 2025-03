Putin l-a trimis pe Șoigu la Beijing și în alte state din Asia pentru a întări relațiile cu țările care au o poziție strategică

Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat vineri, 28 februarie, că relațiile dintre China și Rusia sunt cele ale unor „vecini prieteni”, subliniind că cele două părți vor „menține o comunicare strânsă la toate nivelurile”. Aceste afirmații au fost făcute, la Beijing, cu prilejul întâlnirii cu Serghei Șoigu, ce deține o funcție de top în domeniul securității la Kremlin, potrivit agenției de presă Xinhua.

Vizita lui Șoigu are loc la scurt timp după discuțiile pe care Xi le-a purtat cu omologul său rus, Vladimir Putin, liderul chinez lăudând „eforturile pozitive ale Moscovei pentru a detensiona criza din Ucraina”. În cadrul întâlnirii din Marea Sală a Poporului din Beijing, Xi a subliniat importanța continuării cooperării strânse între cele două țări, menționând că anul acesta vor implementa o „serie de agende importante” pentru aprofundarea relațiilor bilaterale.

