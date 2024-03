Servicii secrete în tranziție și terorism second-hand

Recentul atac terorist asupra unei săli de spectacol dintr-o suburbie a Moscovei, în Krasnogorsk, soldat cu 139 de morți și 182 de răniți, ridică multiple întrebări, de la cine se află cu adevărat în spatele atacului și cum a fost finanțată operațiunea teroristă, până la cât de eficiente sunt temutele servicii secrete rusești în asigurarea securității, în condițiile în care patru presupuși atentatori, de etnie tadjica, s-au plimbat liberi și "nestingheriți" prin Moscova, inclusiv în proximitatea sălii de spectacol amintite, deși aveau pașapoartele expirate!

Situația este dramatică, atacul de la Moscova fiind cel mai sângeros din ultimii 20 de ani, între victime aflându-se inclusiv "trei copii uciși și alți cinci răniți", potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgență.

Teoria conspirațiilor mondiale, analiza strategică, atitudinea de compasiune manifestată de europeni în raport cu modul în care au fost anchetați teroriștii, actorii ce apar pe scena jocului politic pentru controlul resurselor, discuțiile de culise între Washington și Moscova, toate acestea obligă la determinări clare, fără sens de interpretare, cu privire la cine are de câștigat din promovarea terorismului de stat care folosește forme de luptă neconvenționale pentru a atinge obiective politice!

De ce acest atentat terorist a fost desfășurat la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a fost ales pentru al cincilea mandat de președinte de 87,00%, din cei 114 milioane de cetățeni ruși eligibil pentru a participa la vot, prezența acestora la urne fiind de peste 72%. Nu cumva faptul că președintele rus a fost ales, pentru un nou mandat de 5 ani, amplifică frământările cancelariilor europene?

Fantomele operative comandă teroriștii?

Cei patru atentatori reținuți de securitatea rusă, respectiv: Dalerdjon Mîrzoev, Saidakrami Raceabalizoda, Șamsidin Fariduni și Muhammadsobir Faizov, de origine din Tadjikistan, se aflau în Rusia cu vize temporare sau expirate, potrivit "Open Sources".

Cum au ajuns acești teroriști să comită un atac terorist, știut fiind că antrenarea unui viitor "suhada", martir sfânt, de către Statul Islamic, implică un program complex, cu un ritual specific?

Să fie vorba de un nou tip de terorism, terorismul second-hand?

Revendicarea atacului de către Statul Islamic deschide noi teme de dezbatere!

Cât de adevărat este faptul că cei patru autori ai atentatului, de origine tadjica, sunt adepți ai Statului Islamic? Cum au fost recrutați aceștia? Să fie, oare, aplicația "Telegram" atât de sigură încât atentatorii au fost recrutați și instruiți online de Statul Islamic, fără să fie sesizați de serviciile secrete rusești?

Expansiunea Statului Islamic îndeamnă la profunde introspecții, bugetul de care dispune fiind între 800 milioane și 2 miliarde de dolari pe an, potrivit datelor oferite de Pentagon.

În aceste condiții, cum a fost posibil ca unul dintre atentatori să fie plătit doar cu suma de 5.400 euro, echivalentul a circa 500 milioane de ruble? Unul dintre atentatori declară că „am împușcat oameni la sala de concerte Crocus pentru bani; mi s-a promis aproximativ 500.000”. El a mai afirmat că jumătate din bani au fost transferați pe cardul său, iar cealaltă jumătate urma să o primească. De asemenea, el a menționat, potrivit "Open Sources", că a pierdut cardul în timp ce încerca să scape de polițiști".

Nu oricine poate să fie terorist!

Un atac terorist are misiunea să surprindă forțele de securitate și să amplifice starea de nesiguranță și de groază! Dacă gândim la sutele de morți și de răniți, teroriștii nu pot fi neglijați, profilul psihologic al acestora fiind descriptibil prin aderența la cauze greu de înțeles și prin setea de sânge! De ce a apelat Statul Islamic la cei patru tadjici și nu a chemat la "jertfa suprema" teroriștii sinucigași? Analiza de intelligence poate să ofere răspunsuri la multiple întrebări!

Terorismul a fost în adormire pe timpul pandemiei Covid-19!

După ani în care acțiunile teroriste păreau inexistente, terorismul a redevenit o realitate a zilelor noastre!

Liderul terorist Osama bin Laden a fost scos din scena jocurilor de putere, dar organizația teroristă Al-Qaida, gruparea Al-Shabab, Statul Islamic și foarte multe alte organizații teroriste demonstrează că virusul terorii este greu de controlat, țări imbatabile precum SUA, Franța, Marea Britanie, Spania și Rusia fiind lovite, în mod repetat, de atacurile teroriste!

Geopolitica terorii invită la cunoaștere!

Ce înțelegem din faptul că, deși serviciile sunt într-o permanentă stare de alertă, fiind finanțate cu zeci de milioane de euro pentru pregătire și tehnică de luptă, teroriștii se plimbă nestingheriți prin lume, inclusiv prin Rusia, stat aflat în război?

Terorismul nu este o întâmplare!

Deși nu există un consens în definirea terorismului, la data prezentă existând peste 139 de definiții mai mult sau mai puțin controversate, violența reprezintă trăsătura principală a oricărei acțiuni teroriste. În aceste condiții, cum poate fi explicat faptul că, deși 139 de cetățeni ruși au fost uciși și alți 182 au fost răniți, există voci europene care consideră inuman tratamentul aplicat de Moscova atentatorilor?

Terorismul nu are culoare politică!

Orice acțiune teroristă reprezintă o armă puternică în mâna interesați să destructureze stabilitatea unei țări și să imprime panică prin violență populație, schimbarea unui regim deschizând, poate, sub masca importului de democrație, drumul spre controlul resurselor naturale!

Analiza acțiunilor teroriste din ultimii 30 de ani oferă o imagine sumbră! Că vorbim despre terorism ca o formă de acțiune centrală pe sublinierea unei cauze ce ține de credință, respectiv terorismul religios sau că amintim despre terorismul de stat centrat pe crearea de instabilitate socială și pe schimbarea conducerii politice, mintea noastră trebuie să fie centrată pe adevăr și nu să ne lăsăm cuprinși de febra emoțiilor! Cine are interesul să alunecăm pe o pistă falsă în ceea ce înseamnă miza atacului din suburbia Moscovei?

Dezinformarea este ridicată tot mai des la rang de adevăr!

Să fie miza atacului terorist preocuparea Occidentului de a demonstra degradarea liderului de la Kremlin și a aparatului de securitate rus, prezentați de țări din Uniunea Europeană, în mod justificat sau cu rea credință, drept anacronici?

De ce oare statele europene, dar și SUA țin să argumenteze că atacul terorist a fost inițiat de Statul Islamic?

De ce SUA declară că a avertizat conducerea de la Kremlin cu privire la iminența unui atac terorist, dar Rusia neagă faptul că ar fi primit o astfel de informație?

De ce Rusia consideră drept o pistă falsă revendicarea atentatului de către Statul Islamic, deși recunoaște implicarea jihadiștilor islamici, dar arată, în schimb că în spatele organizării și finanțării acestui atac, s-ar află Ucraina?

Cine este "clientul" care a comandat atacul terorist?

La scurt timp după atac președintele rus Vladimir Putin declara că "presupușii autori ai atentatului revendicat de Statul Islamic au fost prinși de forțele de securitate, trei recunoscându-și implicarea în desfășurarea atacului asupra sălii de spectacol". În acest sens, președintele rus insita că atentatorii plănuiau să treacă printr-o "poartă deschisă" la granița ruso - ucrainiană!

Controversele nu întârzie să apară!

Cine asigură "extragerea" celor patru atentatori?

Cine condamnă Rusia că nu negociază cu teroriștii?

Statele Unite ale Americii, spre exemplu, nu face concesii teroriștilor! În aceste condiții, de ce Rusia este arătată cu degetul pentru inflexibilitatea și pentru faptul că cei patru atentatori au fost maltratați și interogați sub tortură? Ce s-ar fi întâmplat dacă atentatorii ar fi fost împușcați de serviciile secrete, așa cum s-a întâmplat, în Franța, Spania sau Marea Britanie?

Cât de adevărat este că se promovează terorismul cu față umană?

Război fără victime nu există!

În aceste condiții, în Social Media au fost lansate multiple petarde cu scopul de a decredibiliza conducerea de la Kremlin, fiind anunțate intențiile Rusiei de a reintroduce pedeapsa cu moartea, precum și iminența unor noi lovituri cu rachetă asupra Ucrainei!

Cine are interesul să inventeze ținte și amenințări false?

Ce minte bolnavă poate să gândească că un stat, fie și Rusia, poate să lase în mod deliberat să se producă un atentat terorist soldat cu sute de morți și victime, deși avea informații în acest sens?

Nu cumva trăim o "schizofrenie colectivă", dacă gândim deja că Rusia și-ar fi organizat propriul atentat terorist, cel mai sângeros atentat din ultimii 20 de ani, pentru a-și justifica politica de represiune față de Ucraina?

Cine dorește să reactiveze formula conspirațiilor rămase fără răspuns cu privire la atentatele teroriste asupra SUA, de la 9/11 Septembrie 2001, soldate cu peste 3000 de morți?

Ce am învățat din manipulare, dar și din jocul politic?

Diletantismul atentatorilor nu este specific Statului Islamic, după cum preciza expertul în analiza de Intelligence, Blaga D.I! Cât de probabil este faptul că această organizație teroristă ar fi plătit atacul terorist la ordinele serviciilor speciale ucrainiene?

Cu ce au greșit spectatorii aflați în sala de spectacol din suburbia Moscovei cuprinși de flăcări sau striviți de plafonul prăbușit peste dânșii?

Uniunea Europeană finanțează Ucraina cu zeci de milioane de euro pentru a continua un război cu mize ascunse, dar cu influențe negative inclusiv asupra României! De ce întârzie să apară pacea?

Potrivit specialistului Micu, C., St., cu misiuni în Orientul Mijlociu, "terorismul a devenit o afacere!"

Cât de adevărat este faptul că organizația teroristă Statul Islamic primește fonduri din 40 de țări, inclusiv din state membre G20?

Din păcate, războiul, mai mult sau mai puțin întreținut, dintre Occident și Orientul Mijlociu lasă în urmă lui sute de mii de victime nevinovate, femei, bătrâni și copii, apreciate “victime colaterale”!

Ce rol revine Mass-mediei în promovarea terorismului? Cine vrea să învețe din experiențele nefaste ale trecutului? Popa, A., cu studii în domeniul zvonisticii, lansează un îndemn la reflecție! Ar fi posibil să vorbim de reușita acțiunilor teroriste fără multiplicarea impactului emoțional post acțiune la televiziune sau pe canalele de comunicare, tip "Facebook" sau "Twitter"?

Terorismul trebuie condamnat sub toate formele sale!

În semn de respect față de toți cei care au căzut victimele terorii și că un om cu frică de Dumnezeu, nu pot să nu reiterez o serie de întrebări ale căror răspunsuri le-am identificat cu analistul strategic Mureșan, F: cine are nevoie de terorism? Cine a organizat Al–Qaida? Cine a înființat Statul Islamic? Unde se află Osama Bin Laden? De ce Statul Islamic nu a lovit niciodată țări precum: Israel, Palestina sau Arabia Saudită? De ce a organizat Staul Islamic un atentat împotriva Rusiei?

Soluția?

Este timpul să gândim la pace!

Rusia își plânge morții!

Președintele rus Vladimir Puțin a decretat zi de doliu național! În semn de respect pentru victime, șefi de state și -au declarat compasiunea pentru victimele nevinovate. Președintele israelian Isaac Herzog a transmis condoleanțe a doua zi după atac „familiilor victimelor, poporului rus și liderilor acestuia pentru pierderea îngrozitoare de vieți". Premierul israelian Netanyahu, preciza că toate națiunile civilizate ar trebui să condamne în mod sistematic actele teroriste, indiferent de identitatea autorilor lor, fie că sunt teroriști Hamas care ucid civili israelieni sau teroriști ISIS care ucid civili ruși.

Cine mai are nevoie de bombe?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

