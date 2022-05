Compania Siemens a anunțat joi, 12 mai, că își încheie activitatea din Rusia. Firma mai amintește că după invadarea Ucrainei și-a suspendat toate operațiunile în Rusia și Belarus.

Compania precizează, într-un comunicat, că a început procedurile de încetare a operațiunilor sale industriale și a tuturor activităților de afaceri industriale.

