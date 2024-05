Soldații ruşi au intrat într-o bază aeriană din Niger care găzduieşte trupe americane, după decizia juntei din Niger de a expulza forţele SUA din ţară, relatează The Guardian.

Un oficial american cu rang înalt din domeniul apărării, care a vorbit sub protecţia anonimatului, a declarat pentru Reuters că forţele ruseşti nu s-au amestecat cu trupele americane, ci au folosit un hangar separat de la Baza Aeriană 101, care se află lângă aeroportul internaţional Diori Hamani din Niamey, capitala Nigerului.

The Russian soldiers who arrived in Niger are in the same base with the American army until the USA withdraws its contingent from this African country, the Pentagon

The Pentagon added that it is monitoring the situation and taking all necessary measures to ensure the safety of…