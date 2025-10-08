Câți români susțin apropierea de Rusia. Explicația politologului: „E posibil să fie mai puțini”

Cetățenii români, în marea lor majoritate, susțin direcția geopolitică „pro-Vest”. Aceștia vor ca politica externă a țării să se concentreze în special pe relațiile cu statele occidentale, în detrimentul țărilor eurasiatice. 79% susțin direcția „pro-Vest”, iar orientarea „pro-rusă” e minoritară, de 8%.

Direcția „pro-Est” din sondajul realizat în august 2025, de INSCOP, pe un eșantion de 1.107 persoane, conține atât opțiunea Rusia, cât și China. Apropierea de Moscova e susținută, de fapt, de mai puțin de 8%, consideră politologul Andrei Țăranu. De asemenea, orientarea unor cetățeni în direcția „pro-Est” nu se explică neapărat prin etnia respondenților ori prin crezul că „Estul e soluția problemelor”, este de părere analistul. Unii români pur și simplu aleg să-și exprime astfel opțiunea în semn de protest. Practic, „pro-rușii” convinși reprezintă un segment extrem de mic al populației.

„E posibil să fie mai puțini, chiar. Să ne aducem aminte de acele interviuri de acum 20-25 de ani. Prin 2000, unii tineri motivau că l-au votat pe Vadim Tudor ‘pentru că e diliu’. Deci există o fascinație pentru personaje care fac frondă împotriva sistemului. Deci în cazul celor care au răspuns că vor o apropiere de Rusia, e posibil să o facă din frondă, anti-sistem”, a declarat Andrei Țăranu, pentru Ziare.com.

Ștefan Popescu, analist de politică externă, subliniază susținerea puternică a societății românești față de direcția „pro-Vest”.

„Cred că există o explicație istorică. Vladimir Putin este perceput ca o amenințare ce trezește în români amintiri dureroase, traume istorice, povești ale bunicilor, ale părinților. Vladimir Putin este asociat cu imaginea unui război care se află în proximitatea României”, a explicat analistul de politică externă Ștefan Popescu, pentru Ziare.com.

Republica Moldova, semnale privind delimitarea de influența rusă

De asemenea, în Republica Moldova orientarea „pro-rusă” cunoaște un declin, în rândul populației. Deși jumătate dintre cetățeni ar fi vorbitori de limba rusă (până la 60% doar în capitala Chișinău, potrivit unor sondaje recente IRI și iData), susținerea pentru politicile „pro-ruse” este reprezentată de sub jumătate din populație.

În Moldova există formațiuni asumate „pro-ruse”, cu istoric bogat al relațiilor cu Moscova. La cele mai recente alegeri parlamentare, forțele favorabile relațiilor apropiate cu Rusia au obținut peste 40%, insuficient pentru a ajunge la guvernare. În România, sigura formațiune sau mai degrabă, figură politică ce are vizibilitate importantă, dar cu un scor foarte mic în sondaje (2-3%), este Diana Șoșoacă. Europarlamentara solicită ieșirea țării noastre din UE și din NATO. Periodic, ea acordă interviuri presei din Rusia. Între timp, partidul său are mari probleme: membrii devin neafiliați, ori să îndreaptă către alte formațiuni.

