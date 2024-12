Stare de urgență în Rusia din cauza unei scurgeri de țiței cauzate de două petroliere în Marea Neagră VIDEO

Rusia a declarat joi, 26 decembrie, stare de urgenţă la nivel federal din cauza unei scurgeri de ţiţei cauzate de două petroliere ruseşti în Marea Neagră, a transmis Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă, conform Reuters.

Petrolierele au fost lovite de o furtună pe 15 decembrie. Unul s-a rupt în două, iar celălalt a eşuat.

BREAKING 🚨 Russian oil tankers Volgoneft-212 and Volgoneft-239 are sinking in the Black Sea near the Kerch Bridge. pic.twitter.com/DPjeaGtzpE — Open Source Intel (@Osint613) December 15, 2024

Scurgerile rezultate au acoperit plajele de nisip din Anapa, o staţiune populară, şi au cauzat probleme serioase pentru animale sălbatice, inclusiv păsări marine, delfini şi marsuini.

Russia's sanctions evading, decaying oil tanker fleet has caused an environmental catastrophe on the Black Sea, contaminating 35km of coastline. Russia currently has over 800 of these operating all over the world, risking environmental disaster. pic.twitter.com/nghqV89f82 — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) December 17, 2024

Peste 10.000 de persoane au fost mobilizate pentru operaţiunile de curăţare.

Coming to Europe soon: Oil spills from the Russian tankers This video shows the spill from Russian tankers this week in the Black Sea, but these outdated unregulated tankers are run through the entire Europe and constitute 17% of the global fleet pic.twitter.com/04okCTYYTv — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) December 17, 2024

