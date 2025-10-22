Într-un interviu oferit DW, comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a apărat orizontul anului 2028, subliniind că UE "nu mai poate accepta să ajute indirect la finanţarea războiului lui Putin" în Ucraina.

Majoritatea statelor UE au convenit să interzică toate importurile de gaze din Rusia începând din 2028, în cadrul unor convorbiri care au avut loc luni la Luxemburg, marcând următorul pas în planul pe termen lung al blocului comunitar de a scăpa de dependenţa de Moscova în materie de energie.

"Nu mai putem accepta să ajutăm indirect la finanţarea războiului lui Putin. Nu mai putem accepta ca gazele să fie transformate în armă împotriva unor state membre ale Uniunii Europene", a declarat pentru DW comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, după discuţiile cu miniştri desfăşurate la Luxemburg.

UE a interzis importurile de cărbune din Rusia, precum şi mare parte din importurile de petrol, după debutul invaziei, în februarie 2022, la scară largă a Rusiei în Ucraina, dar importurile de gaze naturale lichefiate continuă. Aceasta a atras critici de la Washington şi acuzaţia, din partea Indiei, de aplicare a unui dublu standard. India este un importator major de petrol din Rusia.

"Nu este ca şi cum nu s-ar fi schimbat nimic. Obişnuiam să importăm 45 la sută din necesarul nostru de gaze din Rusia, iar cantitatea a scăzut acum graţie unor măsuri foarte eficiente la 13 la sută. Dar şi 13 la sută este prea mult", a afirmat Jorgensen.

"Este clar că trebuie de asemenea să lucrăm cu partenerii noştri internaţionali. Sper că mai multe ţări vor urma aici exemplul Europei. Dacă restul lumii ar face ce facem noi aici, războiul s-ar încheia probabil foarte rapid".

Planul mai necesită aprobarea Parlamentului European

Potrivit planului gradual care a primit lumină verde luni, livrări de gaze din Rusia în baza unor contracte noi vor fi ilegale în UE începând din ianuarie 2026.

Livrările în baza unor contracte pe termen scurt, perfectate înainte de iunie 2025, vor fi permise până pe 17 iulie 2026.

La 1 ianuarie 2028 a fost stabilită data încetării tuturor contractelor pe termen lung de livrare a gazelor. Dar planul mai trebuie supus la vot în Parlamentul European.

Ungaria şi Slovacia, state membre ale UE percepute mai apropiate diplomatic de Rusia, s-au opus planului. Dar spre deosebire de sancţiuni, care necesită votul unanim al ţărilor UE pentru a intra în vigoare, interdicţiile au fost decise luni de puterile economice din UE cu majoritate calificată.

"Am prefera sprijin puternic din partea tuturor statelor, dar trebuie să spun că există două ţări care se opun. Dar asta demonstrează şi că există un foarte, foarte mare sprijin pentru asta în Europa", a punctat Jorgensen.

Înţelegerea a avut loc în contextul unei posibile viitoare întrevederi între preşedinţii SUA, Donald Trump, şi al Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. În context, UE doreşte să-şi manifeste sprijinul pentru Ucraina.

"Sper foarte mult că acesta este un mesaj pe care miniştrii l-au transmis astăzi şi care va fi auzit în lume", a mai afirmat Jorgensen.

