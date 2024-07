Un bust al lui Stalin, decapitat cu barosul într-un parc din apropiere de Moscova VIDEO

Bustul dictatorului sovietic Iosif Stalin se afla într-un parc din apropiere de Moscova, au anunţat duminică, 21 iulie, mass-media rusă şi surse din poliţie, potrivit AFP. Un alt bust, de data aceasta al lui Lenin, a fost distrus în același parc, de același individ.

In Zvenigorod, near Moscow, an unknown person used a sledgehammer to decapitate a bust of Stalin. pic.twitter.com/a8aTK2zV18