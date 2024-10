Şeful Administraţiei Militare Regionale Doneţk, Vadim Filaşkin, a declarat marți, 1 octombrie 2024, că militari ruși se apropie de centrul orașului Vuhledar, unde ostilitățile sunt în plină desfășurare.

Potrivit unei postări care a fost afișată pe rețeaua X, un steag de victorie a fost ridicat de trupele ruse pe ultima clădire a așezării Pavlivka, aflată la sud de Vuhledar. Trupele ruse cuceriseră complet periferia de nord a așezării, cu o zi înainte. Satul Pavlivka (Pavlovka) a fost intens disputat între militarii ruși și ucraineni, de la începutul actualului război.

Din filmul postat pe rețeaua X reiese că steagul arborat de militarul rus deasupra ruinelor nu este steagul tricolor al Rusiei. Steagul arborat în Donețk este un steag roșu care poartă drept stemă secera și ciocanul - deci pare o copie a steagului fostei URSS.

