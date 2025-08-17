„Rușii au făcut unele concesii la masă”. Emisarul special al lui Trump dezvăluie că Putin a fost de acord cu „garanții de securitate” pentru Ucraina

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 17:54
Steven Witkoff, trimisul lui Donald Trump la negocierile cu Vladimir Putin/FOTO:X@Dr_C_Becker

Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord să includă ”garanții de securitate solide” pentru Ucraina din partea Statelor Unite, ca parte a unui posibil acord de pace, a declarat duminică, 17 august, Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump, într-un interviu pentru CNN.

El a descris aceste garanții drept o protecție de tip ”Articolul 5” împotriva unei noi invazii ruse.

”Am ajuns la un acord prin care Statele Unite și alte națiuni europene ar putea oferi un limbaj de tip Articol 5 ca garanție de securitate. Este prima dată când am auzit că rușii sunt de acord cu o astfel de prevedere într-un acord de pace”, a spus Witkoff.

El a precizat că Putin a acceptat și ”consacrarea legislativă” a angajamentului Rusiei de a nu mai intra în alte teritorii din Ucraina sau din Europa.

Potrivit emisarului, aceasta este o schimbare semnificativă față de pozițiile anterioare ale Kremlinului și arată ”o acomodare mai mare decât în trecut”.

Tocmai acest progres l-ar fi determinat pe Trump să renunțe la insistența privind un armistițiu imediat și să se concentreze pe un acord de pace mai amplu.

”Suntem hotărâți să obținem rapid un acord care să pună capăt definitiv luptelor, mai repede decât ar aduce un simplu armistițiu”, a spus Witkoff.

El a adăugat că Putin a făcut concesii și pe tema ”schimburilor de teritorii”, reducându-și pretențiile de la frontierele administrative ale celor cinci regiuni revendicate de Moscova la actualele linii de front.

Acesta a mai afirmat că Putin a fost de acord și cu “consacrarea legislativă” ca Rusia să nu invadeze niciun alt teritoriu din Ucraina sau din altă parte a Europei, ca parte a unui potențial acord de pace.

”Rușii au făcut unele concesii la masă, în legătură cu toate cele cinci regiuni”, a explicat Witkoff, fără a da detalii, menționând că subiectul va fi discutat cu Volodimir Zelenski la întâlnirea de luni de la Casa Albă.

Totuși, liderul de la Kremlin nu a renunțat la condițiile sale fundamentale, printre care reducerea armatei ucrainene, abandonarea aspirațiilor de aderare la NATO și asumarea unui statut de neutralitate de către Kiev.

”Semnificativ nu înseamnă suficient”, a conchis Witkoff, subliniind că mai sunt multe obstacole de depășit înainte de un acord final.

