Putin oferă stimulente financiare pentru elevele care rămân însărcinate. Ce sumă primesc tinerele care aleg să nască pentru ”revigorarea demografică”

Rusia se confruntă cu o scădere accentuată a natalității, iar președintele Vladimir Putin încearcă să inverseze tendința prin măsuri tot mai radicale. Începând cu 1 martie 2026, autoritățile vor introduce un registru național al femeilor însărcinate, potrivit publicației Bild. Acesta va colecta informații despre viitoarele mame, stadiul sarcinii și sănătatea nou-născuților. Oficial, scopul declarat este îmbunătățirea serviciilor medicale și monitorizarea situației demografice, însă criticii regimului avertizează că sistemul ar putea fi folosit pentru a spori controlul statului asupra vieții private a femeilor.

În același timp, mai multe regiuni din Rusia au început să restricționeze accesul la avort. În unele cazuri, personalul medical este sancționat pentru efectuarea avorturilor, dar recompensat dacă reușește să le prevină, relatează Bild.

„În acest domeniu nu poate și nu ar trebui să existe presiuni. Decizia de a avea un copil este o chestiune personală a fiecărei familii. Prin eforturi comune, trebuie însă să ne asigurăm că tinerii caută sincer să descopere bucuria maternității”, a declarat Vladimir Putin.

Pentru a stimula natalitatea, guvernul a introdus bonusuri financiare pentru tinerele care decid să nască. În unele regiuni, studentele și chiar elevele însărcinate pot primi până la 100.000 de ruble (aproximativ 1.080 de euro) dacă duc sarcina la termen. Aceste programe se adresează tinerelor între 18 și 23 de ani, iar în unele cazuri până la 25 de ani, cu condiția să fie înscrise la studii cu normă întreagă.

De mai mulți ani, Vladimir Putin vorbește despre necesitatea „revigorării demografice” a Rusiei și chiar a încurajat femeile să aibă „șapte, opt sau mai mulți copii”. În ciuda apelurilor repetate, multe rusoaice rămân reticente, invocând problemele economice, incertitudinea politică și efectele războiului.

În paralel, discursul pronatalist al regimului este susținut și de Biserica Ortodoxă Rusă. Patriarhul Kirill a afirmat recent că Rusia ar putea ajunge la o populație de 600 de milioane de locuitori, o țintă considerată de experți drept nerealistă.

Într-un val de propuneri bizare, unii oficiali au mers chiar mai departe. Un ministru regional al sănătății a sugerat crearea unui „minister al sexului” și le-a recomandat rușilor să „folosească pauzele de cafea și de prânz pentru a crește natalitatea”. Alte inițiative, precum chestionarele despre viața intimă adresate femeilor sau o loterie națională pentru nou-născuți, au stârnit controverse și critici aprinse.

În prezent, Rusia are aproximativ 143,5 milioane de locuitori, iar experții demografi avertizează că, fără reforme economice reale și sprijin social concret pentru familii, niciun registru sau bonus financiar nu va opri declinul populației.

