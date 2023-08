SUA supraveghează exercițiile navale „fără precedent” ale Rusiei şi Chinei. „Principalii noştri adversari sunt atât de aproape”

Marina americană a trimis patru distrugătoare să supravegheze exerciţii navale ”fără precedent” ale Rusiei şi Chinei, care au trimis 11 nave în Marea Bering, în largul statului american Alaska, în apropierea Insulelor Aleutine, fără să intre în apele teritoriale americane, potrivit unor oficiali americani, scria în weekend presa americană.

Acest grup naval comun ale Rusie şi Chinei, care colaborează îndeaproape, este ”fără precedent ca volum şi amploare”, a denunţat sâmbătă seara, la Fox news senatorul republican din Alaska Dan Sullivan.

”Fie că locuiţi în Alaska, la fel ca mine, sau pe Coasta de est a Statelor Unite, este îngrijorător ca un asemenea grup naval format de către principalii noştri doi adversari să soneze atât de aproape coastele americane”, denunţa el.

”Acest lucru nu face decât să consolideze ideea că am intrat într-o nouă eră a agresiunii autoristariste a dictatorilor de la Beijing şi Moscova”, aprecia el.

Momentul şi locul exacte ale acestei incursiuni ruso-chineze nu au fost dezvăluite, iar informaţii cu privire la acest incident sunt în continuare clasificate, potrivit publicaţiei regionale Alaska’s New Source.

Presa rusă a scris despre aceste exerciţii recente.

Vineri, agenţia oficial rusă de presă Tass evoca un exerciţiu submarin la Oceanul Pacific şi citează numele a zece nave - cinci ruseşti şi cinci chinezeşti. Este vorba despre două Udaloi - două distrugătoare vechi de luptă antisubmarină, concepute la sfârşitul Uniunii Sovietice -, şi două corvete de clasa Stereguşchi mai modeste, dar mai moderne.

Beijingul a trimis distrugătoare de tip Type 052D, unele dintre cele mai moderne ale marinei chineze, o frgată de tip Type 054A şi o corvetă de tip Type 056.

Fiecare escadră şi-a desfăşurat propria navă de susţinere.

Cea de a 11-a navă este necunoscută.

”În total, de la începutul patrulărilor, detaşamentul a parcurs peste 2.300 de mile marine”, a anunţat într-un comunicat Flota americană la Pacific, potrivt căreia echipajele navelor au traversat Marea Japoniei, Strâmtoarea La Pérouse, Marea Ohoţk şi Strâmtoarea Kamciatka, care leagă coasta rusă, Oceanul Pacific şi Marea Bering.

Aceste declaraţii confirmă declaraţiile oficialilor americani, deoarece Insulele Aleutine, situate mai la est, se află la Pacific şi la Bering, de partea americană.

Marea Bering, la care au ieşire Statele Unite şi Rusia, este considerată strategică deoarece leagă Oceanul Pacific şi Artctica, situată la nord.

Această zonă este vitală, de la Războiul Rece, în misiuni de patrulare ale submarinelor nucleare ale celor două mari puteri.

China nu îşi ascunde ambiţiile arctice şi îşi desfăşoară tot mai regulat puternica flotă militară - prima în lume ca număr de vase - către apele îngheţate ale Nordului.

”Avem în contimuare o Pază de Coastă importantă în Alaska şi este important ca acest lucru să continue. Acest lucri include construirea şi, să sperăm, împărtăşirea a cel puţin un spărgător de gheaţă în statul nostru, de care avem o nevoie disperată”, a declarat publicaţiei Alaska’s New Source senatorul Sullivan.

El şi-a exprimat îngrijorarea faţă de dominaţia rusă în acest domeniu.

”Noi, Statele Unite, avem două spărgătoare de geaţă, iar unul este casat. Ruşii au 54, dintre care multe sunt cu propulsie nucleară. Ele sunt toate înarmate. Este un domeniu în care suntem cu mult în urmă”, insistă el.

