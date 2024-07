Panică în rândul statelor NATO. Submarin de luptă al Rusiei, depistat de Forțele Aeriene din Portugalia FOTO

Acțiunile Rusiei continuă să creeze tensiune în Europa. Un submarin tip „Gaura Neagră" al Federației Ruse a fost depistat în Marea Baltică, de un avion portughez de patrulare antisubmarin P-3C „Orion".

Cel mai probabil, submarinul este un B-608 Mozhaysk, al flotei ruse din Marea Baltică. Submarinul ar fi de luptă, văzut la suprafață. Această ieșire zilnică la suprafață face submarinele vulnerabile la detectarea de către radarele convenționale, sistemele de recunoaștere optico-electronice și instalațiile AFAR ultramoderne, scrie DefenseRomania.ro.

Ce au descoperit analiștii militari

Submarinele ruse din „clasa Kilo" sunt cunoscute pentru funcționarea lor relativ silențioasă și sunt adesea numite „găuri negre" de către NATO, datorită capacităților lor stealth. B-608 Mozhaysk măsoară aproximativ 74 metri în lungime, cu o lățime de 9,9 metri și un pescaj de 6,2 metri. Aceste dimensiuni îl fac un submarin relativ compact, ceea ce contribuie la invizibilitatea și manevrabilitatea sa.

Sistemul de propulsie al B-608 Mozhaysk constă din motoare diesel-electrice. Mai exact, acesta este propulsat de două generatoare diesel și un singur motor electric, care antrenează o singură elice. Această configurație permite submarinului să funcționeze silențios, în special atunci când funcționează doar cu energia bateriei, ceea ce îl face dificil de detectat.

