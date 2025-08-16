Detalii ciudate în timpul summitului din Alaska. Pe Vladimir Putin l-au lăsat genunchii la finalul întâlnirii cu Donald Trump

Sambata, 16 August 2025, ora 12:53
Vladimir Putin și Donald Trump la despărțiere FOTO: Hepta
La plecarea din Anchorage, liderul rus a fost surprins având mișcări neobișnuite ale picioarelor și o statură vizibil ajustată. Iar speculațiile n-au întârziat să apară.
La finalul întâlnirii din Alaska, în care nu s-a ajuns la niciun acord de încetare a focului în Ucraina, Vladimir Putin și Donald Trump au apărut pentru ultima oară împreună în fața camerelor, pe pista bazei militare Elmendorf-Richardson. Aparent, un moment banal de despărțire diplomatică. Dar imaginile transmise de televiziunea de stat rusă au oferit altceva: o secvență în care genunchiul liderului de la Kremlin părea să tresară repetat, iar postura sa, în raport cu înălțimea lui Trump, a stârnit curiozitate.
Putin, în vârstă de 72 de ani, a fost surprins într-o mișcare repetitivă, greu de explicat – o flexare involuntară a genunchiului și o balansare între vârful și călcâiul piciorului stâng. Încercările de a masca diferența de aproape 20 de centimetri față de Donald Trump (1,91 m) păreau evidente: încălțăminte masivă, cu talpă înaltă, iar – potrivit unor surse ucrainene – chiar și posibile întărituri biomecanice, un așa-zis „exoschelet discret” sub pantaloni.
Complexul lui Napoleon sau strategie de imagine?
„Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?”, a întrebat canalul Times of Ukraine, într-o postare virală, însoțită de capturi video. Canalul Nevzorov, apropiat opoziției ruse în exil, a remarcat: „Putin pare că și-a atins scopul politic, dar tremură suspect. Poate pantofii sunt prea strâmți.”
Alte surse media din Ucraina au sugerat că liderul rus ar fi purtat un „exoschelet ușor” – un sistem biomecanic menit să-i stabilizeze postura sau să atenueze dureri de natură medicală. Canalul Crimean Wind a afirmat că „din zona genunchilor în jos, se distinge un element neobișnuit în vestimentația dictatorului rus.”
Pe fondul acestor comentarii, contrastul de înălțime cu fostul președinte american a fost din nou subliniat – nu atât ca detaliu estetic, cât ca element de simbolistică a puterii. Putin nu e pentru prima dată acuzat că își reglează imaginea publică prin trucuri vizuale, fie ele camere de filmat amplasate strategic, mese imposibil de lungi sau pantofi „înalți” discreți.
Un final tăcut, dar plin de gesturi
După scurta discuție de adio – asistată de traducători și consilieri de ambele părți –, Putin a părăsit locul întâlnirii fără alte declarații și s-a deplasat la Cimitirul Memorial Fort Richardson, unde a depus flori în memoria piloților sovietici care au murit în timpul programului Lend-Lease din Al Doilea Război Mondial. Acolo, a fost observat aplecându-se cu dificultate – un alt gest care a alimentat speculațiile privind o posibilă problemă de mobilitate.
Imediat după ceremonia de la cimitir, președintele rus s-a întors la bordul aeronavei prezidențiale „Flying Kremlin” – un Il-96-300PU – escortată la ieșirea din spațiul aerian american de avioane F-35. După traversarea Liniei Internaționale a Datei, Putin a aterizat în regiunea rusă îndepărtată Ciukotka, unde a avut întâlniri cu oficiali locali.
La plecarea din Anchorage, liderul rus a fost surprins având mișcări neobișnuite ale picioarelor și o statură vizibil ajustată. Iar speculațiile n-au întârziat să apară.
