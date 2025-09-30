Rusia e de acord cu planul de pace al lui Trump pentru Gaza. „Noi dorim o încheiere paşnică”

Kremlinul anunţă marţi, 30 septembrie, că susţine planul de pace în Fâşia Gaza al preşedintelui american Donald Trump.

Rusia îşi exprimă speranţa ca această propunere să pună capăt războiului declanşat la 7 octombrie 2023 de un atac al Hamas în sudul Israelului, relatează AFP.

”Kremlinul susţine întotdeauna şi primeşte favorabil toate eforturile preşedintelui Trump de a pune capăt acestei tragedii”, a declarat într-un briefing zilnic, la care AFP scrie că a participat, un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

”Noi dorim ca acest plan să fie pus în aplicare şi să contribuie la orientarea evenimentelor în Orientul Mijlociu către o încheiere paşnică”, a adăugat el.

Planul lui Trump

Preşedintele SUA, Donald Trump a prezentat un plan în 20 de puncte pentru încetarea războiului din Fâşia Gaza, pe care l-a descris drept „una dintre cele mai mari zile din istoria civilizației” şi un pas către „pace eternă în Orientul Mijlociu”.

Astfel, planul include încetarea luptelor, o retragere limitată a forţelor israeliene şi eliberarea ostaticilor de către Hamas, urmată de eliberarea prizonierilor palestinieni.

Fâşia Gaza ar urma să fie administrată temporar de un „Consiliu al Păcii”, cu sprijin internațional, iar o forță de stabilizare creată de Statele Unite şi state arabe ar prelua securitatea.

