Autoritățile din Cehia au anunțat luni, 14 martie, că suspendă toate vizele pentru cetățenii din Rusia. Excepție de la regulă o constituie cauzele umanitare.

Decizia Cehiei de a suspenda vizele pentru cetățenii ruși este parte din măsurile suplimentare luare de cehi pentru a completa sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei.

The #Czech authorities suspend all visas (except humanitarian) for citizens of #Russia. pic.twitter.com/RdMWoqO3hR