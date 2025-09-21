Televiziunea de stat rusă promovează teoria că Trump ar fi plănuit uciderea lui Charlie Kirk. „Voi continua să mă gândesc”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 18:29
73 citiri
Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie/FOTO:X@Huberton

Invitații și moderatorii de la televiziunea de stat rusă au discutat despre consecințele politice ale uciderii activistului conservator Charlie Kirk, săptămâna trecută, în Utah, iar moderatorul a sugerat chiar în direct că președintele Donald Trump ar fi putut avea vreo legătură cu asasinatul.

O discuție din cadrul emisiunii politice Meeting Place s-a concentrat pe întrebarea dacă Trump „exploatează uciderea în interesul său” în contextul tensiunilor din SUA, după împușcătura care l-a vizat pe Kirk la Utah Valley University, potrivit newsweek.com.

Un invitat a sugerat că „poate Trump l-a eliminat”, iar moderatorul a răspuns: „Voi continua să mă gândesc la asta.”

Ideea a fost în cele din urmă respinsă de invitați într-o discuție plină de teorii ale conspirației, speculații și afirmații provocatoare, tipice pentru televiziunea de stat rusă.

Trump a condamnat „extrema stângă” după uciderea lui Kirk, iar asasinatul a scos în evidență diviziunile partizane la nivel național. Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Washington, Utah, a fost acuzat de crimă capitală în legătură cu uciderea lui Kirk.

Deși televiziunea de stat rusă este strict controlată, emisiunile sale de tip talk-show nu reflectă neapărat opinia Kremlinului, iar doar unul dintre invitații acestei ediții a emisiunii Meeting Place era parlamentar.

Totuși, opiniile exprimate arată că diviziunile pe care le-a provocat asasinarea lui Kirk în SUA sunt văzute de invitații emisiunii ca fiind în avantajul Rusiei.

Televiziunea de stat rusă face frecvent afirmații provocatoare fără a prezenta dovezi, încercând să promoveze o narațiune anti-occidentală și, tot mai mult, anti-Trump.

Printre acestea se numără, în aceeași emisiune din februarie 2024, momente în care moderatorul Andrey Norkin și invitații săi au ridiculizat susținătorii lui Trump, numindu-i „nu prea deștepți”, „țărani” și „oameni primitivi”.

În octombrie 2024, Olga Skabeyeva, moderator pe canalul Russia 1, a pus la îndoială sănătatea mintală a lui Trump, afirmând că acesta era „nepotrivit din cauza vârstei înaintate”.

În aceeași emisiune, în februarie anul acesta, co-prezentatorul – și soțul – Olgăi Skabeyeva, Evgeny Popov, a declarat că administrația Trump făcea „munca Moscovei” prin subminarea alianțelor occidentale și divizarea Europei.

#Rusia, #televiziune rusa, #Donald Trump, #charlie kirk impuscat , #Rusia
