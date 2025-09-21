Televiziunea de stat rusă promovează teoria că Trump ar fi plănuit uciderea lui Charlie Kirk. „Voi continua să mă gândesc”

Invitații și moderatorii de la televiziunea de stat rusă au discutat despre consecințele politice ale uciderii activistului conservator Charlie Kirk, săptămâna trecută, în Utah, iar moderatorul a sugerat chiar în direct că președintele Donald Trump ar fi putut avea vreo legătură cu asasinatul.

O discuție din cadrul emisiunii politice Meeting Place s-a concentrat pe întrebarea dacă Trump „exploatează uciderea în interesul său” în contextul tensiunilor din SUA, după împușcătura care l-a vizat pe Kirk la Utah Valley University, potrivit newsweek.com.

Un invitat a sugerat că „poate Trump l-a eliminat”, iar moderatorul a răspuns: „Voi continua să mă gândesc la asta.”

Ideea a fost în cele din urmă respinsă de invitați într-o discuție plină de teorii ale conspirației, speculații și afirmații provocatoare, tipice pentru televiziunea de stat rusă.

Trump a condamnat „extrema stângă” după uciderea lui Kirk, iar asasinatul a scos în evidență diviziunile partizane la nivel național. Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Washington, Utah, a fost acuzat de crimă capitală în legătură cu uciderea lui Kirk.

Deși televiziunea de stat rusă este strict controlată, emisiunile sale de tip talk-show nu reflectă neapărat opinia Kremlinului, iar doar unul dintre invitații acestei ediții a emisiunii Meeting Place era parlamentar.

Totuși, opiniile exprimate arată că diviziunile pe care le-a provocat asasinarea lui Kirk în SUA sunt văzute de invitații emisiunii ca fiind în avantajul Rusiei.

Televiziunea de stat rusă face frecvent afirmații provocatoare fără a prezenta dovezi, încercând să promoveze o narațiune anti-occidentală și, tot mai mult, anti-Trump.

Printre acestea se numără, în aceeași emisiune din februarie 2024, momente în care moderatorul Andrey Norkin și invitații săi au ridiculizat susținătorii lui Trump, numindu-i „nu prea deștepți”, „țărani” și „oameni primitivi”.

În octombrie 2024, Olga Skabeyeva, moderator pe canalul Russia 1, a pus la îndoială sănătatea mintală a lui Trump, afirmând că acesta era „nepotrivit din cauza vârstei înaintate”.

În aceeași emisiune, în februarie anul acesta, co-prezentatorul – și soțul – Olgăi Skabeyeva, Evgeny Popov, a declarat că administrația Trump făcea „munca Moscovei” prin subminarea alianțelor occidentale și divizarea Europei.

