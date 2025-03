De ce vrea Rusia să destabilizeze România. Țara noastră a jucat un rol crucial în 2023: ”Ucraina s-ar fi sufocat”

După perchezițiile din dosarul de trădare, în care au fost reținuți 6 suspecți și a fost implicat generalul Radu Theodoru (101 ani), este posibilă și prezența altor indivizi sau rețele care au o legătură cu Federația Rusă și vor destabilizarea României, susține George Scutaru, expert în apărare și director al New Strategy Center.

Motivul pentru care Federația Rusă ar vrea să destabilizeze România ține de rolul cheie jucat de țara noastră după invazia Ucrainei din 2022.

„România a jucat un rol important în primul an de război și anul următor, când am gestionat tot traficul de cereale, tot exportul de cereale al Ucrainei prin teritoriul nostru, peste 70%. Dacă nu ar fi existat România în 2023, Ucraina s-ar fi sufocat economic. Am mai spus-o, nu o dată, România are un rol important și tocmai de aceea Rusia dorește să destabilizeze țara noastră”, a explicat George Scutaru la RFI.

Încercările de destabilizare s-ar fi agravat de la alegerile prezidențiale anulate din noiembrie 2024, spune Scutaru, fost consilier pentru securitate naţională al preşedintelui Klaus Iohannis.

„Avem încercările de la alegeri, vedem acum că sunt diverse grupuri care au o legătură directă sau indirectă cu membri ai Ambasadei Federației Ruse sau cu persoane din Rusia. Să ne aducem aminte și celelalte anchete, grupul Potra, persoane din anturajul gărzii de corp a lui Georgescu - o doamnă care ar avea legături cu oamenii din anturajul liderului cecen Kadîrov”, susține specialistul.

George Scutaru consideră că nu au fost descoperite încă toate persoanele sau rețelele care ar promova interesele Rusiei de a destabiliza România.

„Rușii apelează la o paletă largă de acțiuni subversive. Să ne aducem aminte și de acel cetățean care a fost arestat de către Serviciul Român de Informații, documentat ca cetățean columbian, care era pus să facă acțiuni de sabotaj în România. Deci, probabil, că mai sunt asemenea entități, mai sunt asemenea oameni, români sau cetățeni străini care au fost pregătiți de Federația Rusă sau care și-au oferit, contra unor sume de bani, serviciile Federației Ruse pentru acțiuni destabilizatoare în România”, a conchis expertul în apărare.

