Analistul politic Sorin Ioniță face o scurtă caracterizare a susținătorilor lui Putin din România. În postarea sa pe Facebook amintește că observația sa nu se limitează doar la România, ci situații similare se întâlnesc în Polonia, Cehia și Slovacia.

Analistul politic Sorin Ioniță spune că ”există două feluri de “enableri” ai Kremlinului (potenţatori de influenţă, le-am zice): (i) hardcore, cu laude pe faţă pentru Putin, indiferent de situaţie; (ii) subtili, care propagă indirect agenda lui”.

Într-o postare pe Facebook, acesta susține că românii, asemeni polonezilor, sunt predominant ruso-sceptici, iar prima categoria amintită mai sus ”e mai subţirică la noi, minus câţiva nătărăi numărați pe degete”.

Însă, a doua e destul de generoasă ca număr.

”A doua e însă numeroasă şi zice cam aşa: o, da, Putin e un nasol, concesie care durează cam 1.5 secunde. După care timp de 30 min pun placa whataboutistă “dar lasă că şi ăilalţi sunt la fel, mai ales americanii / NATO / UE / marea finanţă / capitalismul global etc”. Mai nou s-a adăugat subiectul Zelenski, care trebuie luat în balon, persiflat pe tiparul de hahaganda “Macron-ef*minatul, Biden-robinet sen*l” şi făcut responsabil pentru ce se întâmplă. Sunt cel puţin 2 televiziuni, 2 posturi de radio FM şi câţiva influenceri care practică sistematic chestia zilele astea.

În fine, cea mai recentă linie finuţă pro-Kremlin e “Să Fie Pace”, cu aluzia că asta e o chestie simplă, doar să vrea, mă înţelegi, Zelenski, care de-al dreaq ce-i pielea pe el nu semnează odată hârtiile alea pe care i le întinde Putin. A, sigur, şi Rusia are partea ei de vină în conflict (1.5sec), dar Ucraina / Occidentul … etc (30 min). Merge şi un pic de diversiune emoţională în această ciulama relativistă, deci unii bagă amintiri personale fără nici o legătură cu tema, care nici nu încurcă, dar nici nu lămuresc ceva, fac lungi digresiuni despre marea cultură rusă etc. Iar la final: dar eu nu sunt cu Putin, am zis eu ceva pozitiv de el? sunt pentru pace si sa fie bine, nu rau. Deniability, cum ar veni”, susține Sorin Ioniță.

Acesta mai precizează că rezumatul notat pe rețelele sociale nu e ”doar observaţie în România”, ci reprezintă un ”rezultat sistematic al monitorizării online făcută de colegi în Polonia, Cehia, Slovacia”.

”Naraţiunile astea pe punctaj sunt remarcabil de coordonate în regiunea noastră. Ceea ce nu înseamnă musai că-i pe ordin de la Kremlin, poate fi doar efect spontan de turmă. Dar turma există, asta voiam să zic”, concluzionează Sorin Ioniță.

