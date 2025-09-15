Rusia îl contrazice pe Trump, care a anunțat că trilaterala Ucraina-SUA-Rusia are loc în curând, deși Putin și Zelenski „se urăsc atât de mult”

În prezent nu se înregistrează progrese în organizarea summitului Rusia-SUA-Ucraina, a declarat luni, 15 septembrie, secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, contrazicându-l astfel pe președintele american Donald Trump, care afirmase că acest summit trilateral ar putea avea loc în curând, relatează TASS.

Peskov spune că Rusia vrea o soluție pașnică pentru conflictul din Ucraina și mai spune că europenii, alături de Kiev, împiedică o reglementare.

„Nu, nu există niciun progres până în prezent", a declarat Peskov, comentând declarația președintelui american Donald Trump potrivit căreia summitul dintre Rusia, SUA și Ucraina va avea loc „relativ curând”.

Anterior, Trump și-a exprimat opinia că discuții între liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor avea loc relativ curând în cadrul unei reuniuni trilaterale cu SUA.

„Vom rezolva această problemă într-un fel sau altul, dar relativ curând”, le-a spus Trump jurnaliștilor din grupul de presă al Casei Albe, întrebat fiind când s-ar putea întâlni Putin și Zelenski.

Ads

Peskov susține că Rusia vrea o soluție pașnică pentru conflictul din Ucraina și a pus vina, în schimb, pe europeni și pe Kiev că ar împiedica o reglementare.

Moscova rămâne deschisă la o soluție pașnică pentru Ucraina, dar „din partea Kievului procesul este frânat în mod artificial”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

De asemenea, europenii împiedică soluționarea pașnică a crizei din Ucraina, susține el, pentru că „europenii nu intenționează să acorde atenție cauzelor principale ale crizei”. Cu alte cuvinte, Kievul și europenii nu sunt dispuși să accepte condițiile ultimative și inflexibile ale Moscovei în ceea ce privește cedarea de teritorii ucrainene.

Peskov a confirmat că există „o pauză” în procesul de negociere dintre Rusia și Ucraina. „Într-adevăr, am spus că există o pauză. Această pauză este evidentă”, a comentat el.

Peskov a acuzat Kievul că nu dă dovadă de flexibilitate și disponibilitate „de a începe discuții serioase” privind soluționarea conflictului. Apelurile Kievului la o întâlnire imediată a liderilor sunt menite „să producă un efect emoțional”, susține purtătorul de cuvânt al Kremlinului. „Întâlnirea în sine, dacă ar avea loc fără pregătire prealabilă, ar fi absolut inutilă”, a arătat el.

Ads

Purtătorul de cuvânt a mai spus că NATO se află de facto în război cu Rusia. „Este evident și nu este nevoie de dovezi suplimentare”, a punctat el, invocând ajutorul pe care îl acordă Ucrainei.

„Se urăsc atât de mult, încât aproape nu pot vorbi”

Președintele SUA, Donald Trump, își exprimase îndoiala cu privire la posibilitatea unor discuții directe între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin, din cauza ostilității personale profunde dintre cei doi. Vorbind jurnaliștilor înainte de a pleca spre Washington de la clubul său de golf din New Jersey, Trump s-a lăudat duminică, 14 septembrie, încă o dată că a reușit să oprească șapte războaie, dar a recunoscut și că încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât se aștepta.

Ads

„Am crezut că va fi ușor pentru mine, dar s-a dovedit a fi dificil”, a recunoscut el. Trump a pus vina pe profunda animozitate personală dintre Putin și Zelenski, apreciind că este principalul obstacol în calea păcii.

„Ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”, a comentat Trump. Această evaluare l-a determinat să pună la îndoială eficiența unor discuții directe între Kiev și Moscova. Întrebat dacă crede că astfel de negocieri sunt posibile, Trump a răspuns: „Nu știu. Cred că va trebui să vorbesc eu cu toți”.

Când a fost întrebat când ar putea avea loc o astfel de discuție, președintele SUA a dat un răspuns vag, spunând că s-ar putea întâmpla „relativ curând”. Presat în continuare să spună dacă următorul pas ar putea fi un summit trilateral, Trump a spus că formatul nu contează. „Vor fi discuții, indiferent dacă le numiți summit sau doar o întâlnire, nu contează, dar probabil că va trebui să mă implic. Se urăsc atât de mult, încât aproape nu pot vorbi. Sunt incapabili să comunice între ei”, a conchis el.

Ads