Trump anunță când va lovi economiei Rusiei prin sancțiuni. Condițiile pe care le impune statelor NATO

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 16:19
1048 citiri
Trump a făcut o eroare istorică în confruntarea cu Putin, apreciază un expert FOTO: Hepta

Președintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă, 13 septembrie, pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările din NATO se vor pune de acord și vor începe să facă același lucru și când toate statele din alianța nord-atlantică vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, cu titlul - scris cu majuscule - ''O SCRISOARE TRIMISÃ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR NAȚIUNILOR DIN NATO ȘI DIN LUME', și scrisă când cu majuscule, când cu litere mici, în stilul său caracteristic, președintele american a apreciat că 'angajamentul NATO de a CÂȘTIGA a fost mult mai mic de 100%, iar achiziționarea de Petrol Rusesc, de către unii, a fost șocantă! Slăbește foarte mult poziția și puterea dumneavoastră de negociere asupra Rusiei. Oricum, sunt gata să 'încep' atunci când veți fi și voi pregătiți. Spuneți doar când?'

'Cred că acest lucru, plus NATO, ca grup, impunând TARIFE ASUPRA CHINEI de 50% până la 100%, care vor fi retrase complet după încheierea RÃZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina, va fi, de asemenea, de mare ajutor în ÎNCHEIEREA acestui RÃZBOI letal, dar RIDICOL', a continuat președintele american.

Trump a mai scris că 'China are un control puternic și chiar influență asupra Rusiei, iar aceste Tarife puternice vor rupe această influență'.

Președintele american a reluat seria de declarații legate de război, care nu ar fi început dacă era el președinte, și i-a acuzat din nou indirect pe fostul președinte american Joe Biden și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

'Acesta nu este RÃZBOIUL LUI TRUMP (nu ar fi început niciodată dacă eu aș fi fost Președinte!), este RÃZBOIUL lui Biden și a lui Zelenski. Sunt aici doar pentru a ajuta la oprirea lui și pentru a salva mii de vieți ruse și ucrainene (7.118 de vieți pierdute doar săptămâna trecută. O NEBUNIE!)', a continuat el.

Și a încheiat printr-un avertisment: ''Dacă NATO face ce spun eu, RÃZBOIUL se va termina rapid și toate acele vieți vor fi salvate! Dacă nu, nu faceți decât să-mi pierdeți timpul, precum și timpul, energia și banii Statelor Unite. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!''.

Rusia nu ar ataca un stat NATO, ”nu este niciun semnal”, susține ministrul Apărării Ionuț Moșteanu
Rusia nu ar ataca un stat NATO, ”nu este niciun semnal”, susține ministrul Apărării Ionuț Moșteanu
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că nu este niciun semnal că Federaţia Rusă ar putea ataca un stat membru NATO şi a adăugat că nu crede că acest lucru se va întâmpla. El...
Consiliul de Securitate ONU, reuniune pe tema dronelor rusești ajunse în Polonia. Varșovia acuză ”o încercare de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei”
Consiliul de Securitate ONU, reuniune pe tema dronelor rusești ajunse în Polonia. Varșovia acuză ”o încercare de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei”
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) se reunește vineri, 12 septembrie, pentru a discuta incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Președintele...
#Rusia, #sanctiuni SUA Rusia, #Moscova, #NATO , #Razboi Ucraina
