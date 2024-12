Rusia și-ar retrage trupele din Siria. Imagini cu cel puțin două aeronave Antonov cu trapele deschise la o bază aeriană dintr-un port sirian FOTO VIDEO

Rusia pare să-şi pregătească de evacuare echipamentele militare de la o bază aeriană militară din Siria, potrivit imaginilor din satelit publicate de Maxar. Imaginile realizate vineri arată ceea ce par a fi cel puţin două aeronave Antonov AN-124, unul dintre cele mai mari avioane cargo din lume, cu trapele deschise, la baza aeriană Hmeimim din provincia de coastă Latakia, relatează Reuters.

„Două avioane de transport greu An-124 se află pe aerodrom - ambele cu vârfurile ridicate şi pregătite să încarce echipamente cargo”, se poate vedea în imaginile Maxar. „În apropiere, un elicopter de atac Ka-52 este dezmembrat şi probabil pregătit pentru transport, în timp ce elemente ale unei unităţi de apărare aeriană S-400 sunt pregătite în mod similar să fie mutate de la locul de desfăşurare anterior de la baza aeriană”, se arată în imaginile celor de la Maxar.

Baza navală rusă de la Tartous, singurul centru de reparaţii şi realimentare din Marea Mediterană al Rusiei, „rămâne în mare parte neschimbată de la ultimele noastre imagini, din 10 decembrie, cu două fregate care continuă să fie observate în largul Tartous”, conform imaginilor publicate de Maxar.

‼️ BREAKING: Russian military is being evacuated from Syria

Bild citing German military analysts report that #Russia is preparing for the complete evacuation of its military bases from #Syria.

