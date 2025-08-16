Rusia face prăpăd în Ucraina. Bilanțul atacului devastator din timpul discuțiilor Putin-Trump

În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică ce au vizat teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian.

Teritoriile de pe linia frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnepropetrovsk au fost vizate în loviturile de peste noapte, au anunţat forţele aeriene pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Acestea au precizat că unităţile sale de apărare aeriană au distrus 61 dintre aceste drone. Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a declarat în raportul său zilnic de dimineaţă că 139 de confruntări au avut loc pe linia frontului în ultima zi.

Între timp, presa rusă, care citează Ministerul Apărării al ţării, a declarat că sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au interceptat şi distrus 29 de drone ucrainene peste noapte deasupra diferitelor regiuni ruseşti, inclusiv 10 doborâte deasupra regiunii Rostov.

În Alaska, negocierile dintre Putin și Trump s-au desfășurat într-o „atmosferă respectuoasă, constructivă și de respect reciproc”, a afirmat Putin. Trump a declarat că au avut „o întâlnire extrem de productivă și că s-a convenit asupra multor puncte”.

Vezi AICI concluziile întâlnirii.

