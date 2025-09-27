Armata lui Putin avansează alarmant pe front. Ce procent din teritoriul Ucrainei a ajuns să fie controlat de Rusia de la începutul anului

Armata lui Putin avansează alarmant pe front. Ce procent din teritoriul Ucrainei a ajuns să fie controlat de Rusia de la începutul anului
Rusia revendică sâmbătă, 27 septembrie, cucerirea a trei sate în estul Ucrainei, unde forțele ruse au efectuat o străpungere.

Armata rusă a anunțat, într-un comunicat, că a cucerit localitățile - Derîlove și Maiske - în regiunea Donețk, controlată de către Rusia, și localitatea Stepove, în regiunea Dnipropetrovsk.

Forțele ruse câștigă teren în confruntări crâncene în regiuni devastate, în partea de est a Ucrainei.

Moscova a cucerit aproximativ 0,8% din suprafața Ucrainei de la începutul acestui an, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Ucraina a anunțat că o persoană a fost ucisă în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar alte 12 au fost rănite într-un bombardament rus în regiunea Herson (sud-est).

Alt atac rus a avariat căile ferate în regiunea vecină Odesa, au anunțat autoritățile.

Moscova a anunțat că o rafinărie de petrol situată în regiunea Ciuvașia, în Ural, și-a suspendat operațiunile în urma unui atac ucrainean cu dronă în spatele liniei frontului.

Ucraina răspunde atacurilor ruse care o vizează cu regularitate prin atacuri țintind industriile militare și instalații energetice rusești, mai ales rafinării de petrol.

Eforturi diplomatice de a pune capăt conflictului, care se apropie de al patrulea an, s-au soldat cu un eşec.

Președintele american Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea să-și recucerească tot teritoriul cucerit de către Rusia.

Moscova și-a anunțat, în replică, hotărârea de a-și continua ofensiva.

