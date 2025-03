Rusia şi Ucraina au făcut schimb de câte 175 de prizonieri de război fiecare, au declarat ambele părţi miercuri, 19 martie 2025, după convorbirea telefonică dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele Vladimir Putin, în care s-a discutat despre acest schimb, relatează Reuters.

De asemenea, Rusia a predat încă 22 de prizonieri ucraineni grav răniţi, au confirmat ambele părţi. Ministerul rus al Apărării a declarat că cei 22 aveau nevoie de îngrijiri medicale urgente şi au fost predaţi în ceea ce a descris ca fiind un gest de bunăvoinţă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat schimbul de prizonieri într-o declaraţie pe X precizând că este unul dintre cele mai mari de acest gen şi a declarat că cei 22 de ucraineni sunt „luptători grav răniţi şi cei pe care Rusia i-a persecutat pentru crime fabricate”.

„Toţi aceştia vor primi imediat asistenţa medicală şi psihologică necesară”, a menţionat Zelenski.

"Mom, I’m home."

A Ukrainian soldier’s first words after months in Russian captivity—a call filled with tears, relief, and raw emotion.

A moment of joy, but thousands still remain in Russian hands. Will they get their "Mom, I’m home" moment too? pic.twitter.com/B5vW8igFQE