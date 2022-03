Ucraina susține că armata rusă a folosit bombe cu fosfor în estul orașului Kramatorsk, aflat în nordul regiunii Donețk.

Adjunctul șefului Poliției din Kiev, Oleksiy Biloshytskiy, susține că bombe cu fosfor alb au fost utilizate de forțele ruse luni, 21 martie, în estul orașului Kramatorsk, scrie The Independent.

Biloshytskiy a dat publicității un video în care un material ardea puternic pe pământ, când era atins cu o cazma.

Another evidence of phosphorus bombs used by russian invaders. In Kramatorsk this time #WarCrimes pic.twitter.com/RbJyYhLKe0

”O altă utilizare a muniției cu fosfor în Kramatorsk”, a afirmat el.

New evidence of phosphorus bombs in use by the enemy against civilians in Kyiv. Due to its incendiary nature, leading to increased suffering due to burns, the weapon is prohibited in warfare against objects located in populated areas. New evidence of #RussianWarCrimes pic.twitter.com/nv7IM4k6Ys