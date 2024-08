Vestea care-l va înfuria pe Putin. O disidentă rusă, eliberată în schimbul de prizonieri cu SUA, vrea să se mărite cu partenera ei VIDEO FOTO

Saşa Skoşilenko, disidenta rusă eliberată în cadrul ultimului schimb de deţinuţi dintre Rusia şi Statele Unite, vrea să se căsătorească cu partenera sa, relatează Euronews.

La câteva săptămâni după ce a ajuns la Koblenz, artista, o opozantă aprigă a Războiului din Ucraina, a cerut-o în căsătorie pe vechea sa parteneră Sonia Subbotina - o uniune care este posibilă, în contextul în care Germania recunoaşte căsătoria între persoane de acelaşi sex.

”Cunosc numeroşi parteneri ai deţinuţilor politici. Este vorba în principal de femei care-şi aşteaptă soţul sau partenerul. Adesea, ele se căsătoresc în centrul de detenţie provizoriu sau în colonia penitenciară. Acest lucru este posibil, iar asta le dă dreptul la vizite lungi, la apeluri telefonice, la vizite scurte, pentru că ele au un anumit statut în ochii autorităţilor. Noi nu am avut niciodată această oportunitate, bineînţeles”, declară Sonia Subbotina, partenera Saşei Skoşilenko.

Preşedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a căsătoriei între persoane de acelaşi sex prin Constituţie, la realegerea sa, în 2020.

Una dintre clauzele acestei revizuiri constituţionale prevede că o căsătorie nu poate fi oficiată decât între un bărbat şi o femeie.

Această legislaţie nu li se mai aplică acum Saşei Skoşilenko şi partenerei sale.

In court to witness Sasha Skochilenko sentenced to 7 years in prison. She was arrested last year after replacing supermarket price tags with messages critical of Russia's war in Ukraine. In St Petersburg she was convicted of spreading 'false information' about the Russian army. pic.twitter.com/re3DDX2GuS