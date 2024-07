O nouă victimă a lui Putin: Opozantul Vladimir Kara-Murza a fost transferat într-un spital penitenciar din Rusia

Întemnițat de Kremlin pentru criticile sale aduse lui Vladimir Putin, Vladimir Kara-Murza a fost transferat dintr-o închisoare de maximă securitate într-un spital penitenciar la sfârșitul zilei de 4 iunie, spune soția acestuia.

Evghenia a declarat că avocații soțului ei, în vârstă de 42 de ani, nu au avut voie să-l vadă.

Ea a spus că a fost trimis "de la colonia penală de maximă securitate IK-6 din Omsk la Spitalul Regional FKLPU 11 al Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia pentru Oblastul Omsk", scrie romania.europalibera.org.

Soția lui Kara-Murza a declarat că acesta suferă de polineuropatie, o afecțiune a sistemului nervos cauzată de cele două tentative de otrăvire pe care le-a suferit.

Kara-Murza, care a supraviețuit după două tentative violente de otrăvire, are pașaport rusesc și britanic.

El a fost arestat inițial în aprilie 2022, după ce s-a întors din străinătate și acuzat de neascultarea unui ofițer de poliție, dar ulterior a fost acuzat de discreditarea armatei ruse și de trădare din cauza criticilor aduse politicii Kremlinului care a decis să invadeze Ucraina pe 24 februarie 2022.

În aprilie 2023, a fost găsit vinovat pentru toate acuzațiile și condamnat la 25 de ani de închisoare.

