Alina Kabaeva, femeia din umbra Kremlinului. Averea discreționară a iubitei secrete a lui Vladimir Putin

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 24 August 2025, ora 14:54
Alina Kabaeva, iubita secretă a lui Vladimir Putin
Alina Kabaeva, iubita secretă a lui Vladimir Putin/ FOTO:X@OlenaRohoza

O fostă gimnastă olimpică, un președinte autoritar și un cerc de apropiați care s-au transformat în milionari discreți. Povestea Alinei Kabaeva, supranumită „cea mai flexibilă femeie din Rusia”, ridică întrebări incomode despre putere, influență și disimulare.

La 42 de ani, Alina Kabaeva trăiește, potrivit presei internaționale, într-un con de umbră impus mai degrabă de Kremlin decât de voința proprie. Multiplu medaliată mondial și campioană olimpică la Atena în 2004, Kabaeva a fost timp de ani întregi imaginea grației sportive în Rusia. Dar, în spatele zâmbetului perfect și al aparițiilor publice atent regizate, se conturează o poveste cu implicații politice și personale care o leagă indisolubil de Vladimir Putin, scrie The Sun.

Potrivit jurnalistei franceze Celine Nony, autoarea volumului „Alina: iubirea secretă a lui Putin”, relația dintre președintele rus și Kabaeva ar fi început în 2006 – cu șapte ani înainte ca Putin să anunțe divorțul de soția sa, Liudmila. Informațiile provin din surse apropiate fostei gimnaste, inclusiv un membru al familiei acesteia. De-a lungul anilor, niciunul dintre cei doi nu a confirmat oficial relația, însă detaliile adunate de Nony sugerează o legătură profundă și de durată, marcată de izolare și privilegii.

Ascensiunea și ruptura

Alina Kabaeva a fost, în perioada de glorie, un simbol național. În 2007, a apărut chiar într-o revistă pentru bărbați în ipostaze nud, provocând controverse în spațiul public conservator din Rusia. Dar poate cel mai puternic conflict nu a fost cel cu opinia publică, ci cu propria antrenoare, Irina Viner – considerată o figură influentă în lumea sportului rusesc și soția oligarhului Alișer Usmanov.

Conform Celinei Nony, Viner ar fi dezaprobat relația cu Putin, deși ea însăși i-a făcut cunoștință fostei eleve cu liderul de la Kremlin. În timp, relația dintre cele două femei s-a degradat vizibil, culminând în 2024 cu înlăturarea lui Viner de la conducerea Federației Ruse de Gimnastică Ritmică, după un conflict de putere cu Kabaeva, care înființase între timp propria școală, „Sky Grace”.

„Irina era mai mult decât o antrenoare – era o a doua mamă”, spune Nony, care susține că rivalitatea a avut și un substrat economic, în contextul în care multe dintre fostele gimnaste de elită ale Rusiei au fost „introduse” de Viner în cercurile oligarhice.

Lux, izolare și control total

După ce au apărut în presă primele informații despre relația cu Putin, în 2008, Kabaeva a dispărut brusc din viața publică. Zâmbetul omniprezent de pe ecranele televiziunilor a fost înlocuit de un profil aproape inexistent, în ciuda pozițiilor ocupate în diverse consilii și fundații. Presa rusă a tratat subiectul cu prudență extremă. Cotidianul Moskovski Korrespondent, care a publicat o anchetă despre presupusa relație și divorțul lui Putin, a fost închis la scurt timp după apariția materialului.

Potrivit investigațiilor Celinei Nony, Kabaeva ar trăi într-o reședință de lux în Valdai, aproape de Sankt Petersburg, împreună cu copiii despre care se crede că i-ar avea cu liderul de la Kremlin. Deși identitatea acestora nu a fost confirmată niciodată, sursele jurnalistei susțin că familia fostei gimnaste a fost recompensată generos.

„Mama, sora și chiar bunica Alinei au primit proprietăți în cele mai exclusiviste zone ale Rusiei: Rubliovka, Soci și Sankt Petersburg”, precizează Nony. Unul dintre apartamentele de lux, aflat în stațiunea de la Marea Neagră, are trei niveluri, o galerie de artă și un heliport – toate înregistrate oficial pe numele rudelor Alinei.

Puterea tăcerii

De-a lungul timpului, Putin a refuzat constant să discute despre viața sa privată. „Țineți-vă nasul mucos departe de familia mea”, le-a spus el jurnaliștilor într-o conferință din 2008. Regimul a reușit, în mare parte, să păstreze aparențele. Kabaeva nu a fost văzută în public decât rareori, și niciodată în compania liderului rus. Celine Nony susține că, după publicarea cărții, i s-a recomandat să nu mai intre în Rusia.

„Am decis, împreună cu redacția L'Équipe, că nu voi mai călători acolo. Este o chestiune de siguranță personală”, mărturisește ea.

