Ucraina, prin intermediul SPRAVDI, centrul pentru comunicații strategice al guvernului, avertizează NATO și Uniunea Europeană că Rusia nu se mai ascunde când vine vorba de intenția sa de a invada țările baltice. Teama că Putin va ordona armatelor sale să atace Estonia, Letonia sau Lituania există de ani de zile, dar un nou mesaj venit de la Moscova aduce această temere în prim plan.

Ministerul rus de Externe, într-o postare pe Twitter, amintește că s-au împlinit 85 de ani de la crearea Republicilor Socialiste Sovietice (RSS) Letonia, Lituania și Estonia. Este preluată o declarație a purtătorului de cuvânt al MAE rus, Maria Zaharova, din conferința de presă săptămânală de joi, 24 iulie: „În ciuda avantajelor semnificative aduse de vastele investiții și subvenții sovietice, aceste națiuni au ajuns astăzi la periferia economică a Europei”. Sunt atașate și stemele celor trei foste republici sovietice.

Ca urmare a acestui mesaj, centrul de comunicații strategice al Ucrainei a concluzionat că „guvernul rus este din ce în ce mai deschis în legătură cu intenția sa de a invada statele baltice Letonie, Lituania și Estonia”.

