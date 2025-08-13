Reședința lui Vladimir Putin de la Valdai, fortificată cu sisteme antiaeriene suplimentare după modelul turnurilor naziste „Flaktürme”

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 13 August 2025, ora 18:14
Reședința lui Vladimir Putin din Valdai/FOTO:X/@ChrisO_wiki

Sistemele de apărare antiaeriană din jurul reședinței președintelui rus Vladimir Putin din Valdai au fost semnificativ consolidate, potrivit unei analize publicate de Radio Svoboda. Numărul pozițiilor de apărare a crescut de la două la 12, majoritatea fiind dotate cu sisteme Pantsir-S1 instalate pe turnuri speciale.

Imaginile satelitare recente, furnizate prin serviciile Yandex.Mirror, indică o dezvoltare accelerată a infrastructurii de securitate din zonă. Comparativ, în perioada 2023–2024, în zonă fuseseră identificate doar două astfel de instalații.

Orașul Valdai este situat în regiunea Novgorod, între Moscova și Sankt Petersburg, pe malul lacului Valdai, la aproximativ 350 km nord-vest de capitala Rusiei.

Comparat cu fortificații din Al Doilea Război Mondial

Unele dintre aceste noi poziții antiaeriene au fost comparate de analiști OSINT (Open Source Intelligence) cu turnurile antiaeriene („Flaktürme”) utilizate de Germania nazistă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, din cauza modului în care sunt ridicate și distribuite în teren.

Primul sistem Pantsir-S1 din apropierea reședinței prezidențiale ar fi fost observat de locuitorii locali în ianuarie 2023, iar un al doilea a fost identificat de jurnaliști în iulie 2024.

La nivel mai larg, Radio Svoboda notează că în Moscova și în regiunea înconjurătoare, unde locuiesc peste 20 de milioane de oameni, au fost identificate 60 de poziții de apărare antiaeriană.

Informații despre Alina Kabaeva și infrastructura asociată

Conform presei ruse independente, inclusiv publicației Proekt, reședința din Valdai este frecvent utilizată și de Alina Kabaeva, fostă campioană olimpică și presupusa parteneră de viață a lui Vladimir Putin. Jurnaliștii au relatat că în 2023, pentru Kabaeva și copiii acesteia ar fi fost construită o casă separată, iar personalul care o asistă ar fi primit apartamente în apropierea reședinței prezidențiale.

Casa asociată cu Alina Kabaeva are o suprafață de aproximativ 1.200 de metri pătrați, iar construcția acesteia ar fi început în 2020, fiind finalizată în decurs de doi ani.

Infrastructura din zonă include și o linie feroviară dedicată, cu o stație păzită și un heliport, construită în 2019, folosită exclusiv de președinte și anturajul său pentru deplasările către și dinspre Valdai.

