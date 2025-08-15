Președintele rus Vladimir Putin urmează să participe la un summit istoric în Alaska alături de președintele american Donald Trump, într-un moment în care ipotezele privind starea sa de sănătate atrag din nou atenția opiniei publice internaționale.

De-a lungul ultimilor ani, diverse surse – de la critici ai Kremlinului până la anumiți oficiali occidentali – au sugerat că liderul rus, în vârstă de 72 de ani, ar putea suferi de afecțiuni variind de la sindromul picioarelor neliniștite până la boli mai grave, precum cancerul sau Parkinson.

Kremlinul a respins în mod constant aceste speculații, catalogându-le drept „dezinformări fără temei”. Cu toate acestea, o serie de observații și comportamente recente au fost interpretate de analiști și medici ca potențiale semne ale unor probleme de sănătate. Mai jos, Daily Mail prezintă opt dintre cele mai discutate:

1. Tremurul membrelor inferioare

În noiembrie anul trecut, în timpul unei vizite oficiale la Astana (Kazahstan), președintele Putin a fost surprins prezentând mișcări neobișnuite și repetitive ale picioarelor în timpul unei conferințe de presă. Imaginile îl arată sprijinindu-se de pupitru, în timp ce genunchii și picioarele par a se mișca involuntar.

Specialiștii consultați de publicații internaționale au menționat că aceste simptome ar putea fi asociate cu afecțiuni neurologice, precum boala Parkinson, dar au subliniat că pe baza unor filmări izolate nu se pot formula concluzii medicale ferme.

2. Modificări ale feței – aspectul „umflat”

Mai mulți observatori au remarcat, în ultimii ani, o umflare vizibilă a feței liderului rus, interpretată de unii medici ca un posibil efect secundar al administrării de corticosteroizi – medicamente folosite în tratamente pentru inflamații, dureri cronice sau afecțiuni oncologice. Alte ipoteze includ reacții alergice sau intervenții estetice precum injectările cu Botox.

3. Vizite frecvente ale unor medici specializați în oncologie

O investigație jurnalistică realizată în 2022 de publicația rusă independentă Proekt a analizat deplasările lui Putin în stațiunea Soci, constatând că, în mai multe rânduri, a fost însoțit de un medic chirurg specializat în cancer tiroidian, care ar fi efectuat zeci de vizite în decursul a doi ani. Prezența repetată a altor specialiști, precum otorinolaringologi sau anesteziști, a fost de asemenea documentată.

Kremlinul a calificat investigația drept „falsă” și a negat orice informație privind probleme medicale.

4. Referiri indirecte din partea oficialilor occidentali

În februarie 2022, fostul senator american Marco Rubio – membru al Comisiei de Informații din Congresul SUA – acum secretar de stat, a sugerat public că Vladimir Putin ar putea suferi de „probleme neurofiziologice vizibile”. Ulterior, alte surse din administrația SUA au afirmat că liderul rus ar fi urmat tratamente oncologice.

5. Practici alternative – presupuse băi în sânge de cerb

Surse neconfirmate au relatat că Putin ar fi apelat la o practică tradițională rusească de întinerire, constând în băi în sânge de coarne de cerb, o metodă considerată de susținători ca având efecte benefice pentru sistemul cardiovascular și imunitar. Informația nu a fost confirmată oficial, iar specialiștii medicali consultați de presa internațională și-au exprimat scepticismul.

6. Ipoteza folosirii unor „dubluri”

În martie 2025, au circulat informații potrivit cărora, în timpul unei vizite în regiunea Kursk, liderul rus ar fi fost înlocuit de o dublură. Analize bazate pe tehnologie de recunoaștere facială și compararea discursurilor publice au fost utilizate de cercetători japonezi, care au susținut că asemănările fizionomice variază semnificativ între aparițiile publice.

Kremlinul a respins ferm aceste afirmații, iar purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov le-a numit „speculații absurde”. La rândul său, Putin a recunoscut, în trecut, că ideea folosirii unor dubluri i-a fost propusă în contextul unor amenințări teroriste, dar a declarat că a refuzat.

7. Măsuri extreme de izolare în timpul pandemiei

Comportamentul strict adoptat de Putin în perioada pandemiei de COVID-19 – inclusiv distanțarea extremă față de interlocutori și carantinarea prelungită a vizitatorilor – a fost interpretat de unii analiști ca un posibil indiciu al unui sistem imunitar compromis. Asemenea măsuri ar fi justificate în cazul pacienților care urmează tratamente ce reduc imunitatea, cum ar fi cele pentru cancer.

8. Accelerarea ofensivei în Ucraina

Decizia bruscă a lui Putin de a lansa invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022 a fost interpretată de unii comentatori occidentali ca o posibilă grăbire a planurilor geopolitice, în contextul unor eventuale limitări de ordin fizic sau temporal. Deși anterior Rusia acționa gradual – cum s-a întâmplat în Georgia (2008) sau Crimeea (2014) – ofensiva din 2022 a fost considerată o mișcare de risc ridicat, ce contrastează cu abordarea tradițională a liderului de la Kremlin.

Deocamdată, nu există confirmări oficiale privind vreo afecțiune gravă în cazul președintelui rus. Kremlinul continuă să respingă orice astfel de afirmații, însă teoriile persistă – alimentate de aparițiile publice, comportamentele atipice și absența unor informații transparente din partea autorităților de la Moscova.

